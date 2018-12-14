2018-12-14T08:34:16+03:00
Общество

Это вам не Иван Краско: в Новосибирске суд аннулировал неравный брак студентки и инвалида

24-летняя девушка вышла замуж за новосибирского пенсионера, но даже не стала с ним жить. Прокуратура пожаловалась в суд, что брак - фиктивен
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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А вот к 88-летнему актеру Ивану Краско у суда вопросов нет.А вот к 88-летнему актеру Ивану Краско у суда вопросов нет.Фото: Александр ГЛУЗ
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Жениться без любви – плохо. А в некоторых случаях – даже противозаконно. Именно таким – нелегальным – оказалось супружество молодой студентки из Новосибирска и пожилого мужчины.

В 2017 году девушка получила диплом – стала молодым врачом. Образование в НГМУ получала по целевой программе. Между областным Минздравом, Убинской районной больницей и вузом был договор: сибирячке бесплатно дают образование, но она должна его отработать. Получила диплом – поступай в распоряжение убинского главврача на три года. И молодому доктору хорошо – сэкономила на обучении, и у скромной районной больницы кадровый вопрос решается. История на самом деле частая для сельских жителей, поступающих в большие города.

Но девица, привыкшая к соблазнам мегаполиса, не захотела ехать в село. И в договоре с университетом нашелся пункт, который освобождал от «повинности». Если кто-то из родителей, либо супруг имеет инвалидность и не может в Убинском районе найти работу – можно не переезжать. Вот девушка и принесла чиновникам документы: свидетельство о заключении брака, справку, что муж – инвалид.

Казалось, вопрос о сельском врачевании закрыт, но ячейкой общества заинтересовалась прокуратура. Ну, странная пара. Ей 24, ему – 62. Ну, был бы муж знаменитым, как Иван Краско – тогда еще можно понять. Но нет ведь – обычный мужичок, не звезда театра и кино.

«Девушка пошла на хитрость, использовала пункт договора» - как прокуратура разоблачила фиктивный брак. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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- Брак был заключен фиктивно, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Дмитрий Лякин, старший помощник областного прокурора. - Мужчина дал показания, что заключить брак его попросили знакомые. Фиктивность подтвердилась и тем, что они не вели совместного хозяйства, не было семьи, не было заботы другу о друге, посещений друг друга.

Прокуратура добилась того, чтобы с молодоженами разбирался суд. А там выяснилось, что муж и жена даже не созванивались – специально проверялись мобильные соединения. Ну что ж это за супруги такие? Вместе не живут, по телефону не общаются.

- Суд признал брак фиктивным и решил аннулировать актовую запись, - подводит итог Лямкин.

В общем, для убинцев – приятная весть: ждите молодого доктора. А пенсионер теперь – снова холостяк.

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