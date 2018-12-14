2018-12-14T08:34:16+03:00
Общество

Это вам не Иван Краско: в Новосибирске суд аннулировал неравный брак студентки и инвалида

24-летняя девушка вышла замуж за новосибирского пенсионера, но даже не стала с ним жить. Прокуратура пожаловалась в суд, что брак - фиктивен
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
А вот к 88-летнему актеру Ивану Краско у суда вопросов нет.А вот к 88-летнему актеру Ивану Краско у суда вопросов нет.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Жениться без любви – плохо. А в некоторых случаях – даже противозаконно. Именно таким – нелегальным – оказалось супружество молодой студентки из Новосибирска и пожилого мужчины.

В 2017 году девушка получила диплом – стала молодым врачом. Образование в НГМУ получала по целевой программе. Между областным Минздравом, Убинской районной больницей и вузом был договор: сибирячке бесплатно дают образование, но она должна его отработать. Получила диплом – поступай в распоряжение убинского главврача на три года. И молодому доктору хорошо – сэкономила на обучении, и у скромной районной больницы кадровый вопрос решается. История на самом деле частая для сельских жителей, поступающих в большие города.

Но девица, привыкшая к соблазнам мегаполиса, не захотела ехать в село. И в договоре с университетом нашелся пункт, который освобождал от «повинности». Если кто-то из родителей, либо супруг имеет инвалидность и не может в Убинском районе найти работу – можно не переезжать. Вот девушка и принесла чиновникам документы: свидетельство о заключении брака, справку, что муж – инвалид.

Казалось, вопрос о сельском врачевании закрыт, но ячейкой общества заинтересовалась прокуратура. Ну, странная пара. Ей 24, ему – 62. Ну, был бы муж знаменитым, как Иван Краско – тогда еще можно понять. Но нет ведь – обычный мужичок, не звезда театра и кино.

«Девушка пошла на хитрость, использовала пункт договора» - как прокуратура разоблачила фиктивный брак. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

00:00
00:00

- Брак был заключен фиктивно, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Дмитрий Лякин, старший помощник областного прокурора. - Мужчина дал показания, что заключить брак его попросили знакомые. Фиктивность подтвердилась и тем, что они не вели совместного хозяйства, не было семьи, не было заботы другу о друге, посещений друг друга.

Прокуратура добилась того, чтобы с молодоженами разбирался суд. А там выяснилось, что муж и жена даже не созванивались – специально проверялись мобильные соединения. Ну что ж это за супруги такие? Вместе не живут, по телефону не общаются.

- Суд признал брак фиктивным и решил аннулировать актовую запись, - подводит итог Лямкин.

В общем, для убинцев – приятная весть: ждите молодого доктора. А пенсионер теперь – снова холостяк.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Вадим АЛЕКСЕЕВ

 
Читайте также
Новости 24
«Три урока терпела боль»: ученица упала на кучу снега возле школы и сломала руку
На это можно смотреть бесконечно: звезда тверка выложила откровенное видео с репетиции
Жестокое убийство: под Новосибирском из замерзшей реки достали тело с кирпичами на ногах
Из минздрава в главврачи: экс-министр здравоохранения возглавил онкодиспансер
«Ждем, когда багаж загрузят»: вылет самолета «Новосибирск-Москва» задержали на два часа
Девять домов в Октябрьском районе останутся без тепла на время ремонта трубопровода
Искать пути объезда: грузовик парализовал движение в Калининском районе
Погода на день в Новосибирске: 14 декабря будет минус 7 градусов и ветрено
Крещенские купели в Новосибирске 2019: спасатели проверяют их с линейкой
«Мои ногти вам ничего не должны»: «Мисс Россия» отругали за облезший маникюр
Отметил день рождения: сибирский Левша к празднику сделал миниатюрную фигурку на волосе мамонта
В Новосибирске обсудили ключевые проблемы информационной безопасности
Находчивый грабитель: сибиряк забрал из кассы деньги, угрожая продавцу трубкой от пылесоса
Опасность на дороге: под Новосибирском водитель «Приоры» сбил женщину
«Все игры пройдут в Новосибирске»: Травников ответил о возможном участии Омска в проведении Чемпионата по хоккею
Драка возле бара: экс-полицейский заплатит миллион рублей парню, которого сделал инвалидом
«Песня, уже играющая из любого места»: новосибирский видеоблогер взорвал интернет пародией на скандального Шнура
Нежданная гостья: во двор детского сада в Дзержинском районе забрела лисица
Бунт на стройке: в Бердске рабочие угрожали поджечь школу
Присылали похоронные венки и угрожали облить кислотой: в Новосибирске коллекторская фирма жестко «выбивала» деньги с должников
Взял на таран: пьяный водитель «Хендая» снес ограждение возле банка в Железнодорожном районе
Погода на день в Новосибирске: 13 декабря будет небольшой снег
«Доча явно затмила вас»: звезда тверка показала, как танцует ее ребенок
«Утащила тушку, ковыляя на протезе»: история ночного происшествия с хитрым пернатым питомцем
«Банда отморозков»: новосибирцы встретили в метро толпу Дед Морозов
В Ленинском районе пропал пожилой мужчина: недавно переехал в Новосибирск и страдает провалами в памяти
Нарушая запреты: бизнесмены добыли золота в новосибирском заказнике на 270 миллионов рублей
Президентский подарок: многодетная сибирячка получила квартиру после разговора с Путиным
Пришли и опечатали: два крупных ТЦ в Академгородке закрыли для посетителей