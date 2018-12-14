«Какие сайты он смотрел?»: сибиряк за месяц потратил на мобильном более 200 гигабайт

Увидеть человека без телефона в руках сейчас практически невозможно. Соцсети, музыка, мессенджеры, фильмы… Все блага цивилизации доступны благодаря маленькому светящемуся экрану в наших руках. И от скорости мобильного интернета зачастую зависит не только работа человека, но и даже его здоровье… Постоянно нервничать из-за того, что интернет «тупит», никто уже не согласен... Это теперь понимают, как показала практика, и мобильные операторы.

ПЛОХОЙ ИНТЕРНЕТ - КЛИЕНТ УЙДЕТ

Миллиарды рублей были вложены в строительство сети 4G в том числе и компанией Tele2. Зачем? А все просто.

- Если мобильный интернет клиента не устраивает - то все, - разводит руками и пожимает плечами Дмитрий Кромский, директор макрорегиона «Сибирь» Tele2. - Оператор может быть прекрасен, но если мобильный интернет у него плохой, то клиенты сегодня даже не будут его рассматривать!

Именно поэтому Tele2 пришлось делать самый настоящий рывок. Оператор запустил 4G последним на рынке Новосибирской области.

- Всего за четыре года мы построили сети 4G в каждом регионе нашего присутствия. Это беспрецедентная скорость запуска, чем мы очень гордимся, - добавляет Дмитрий Кромский.

Но все мы помним, что Tele2 играет по «другим правилам». Оператор не отошел от своей концепции даже при строительстве сети.

- В России большая часть сетей 4G сначала строилась в «высоком» диапазоне - 2600 МГц. Мы же выступали (еще в 2012 году) за строительство сетей в «низких» частотных диапазонах, в частности, 1800 МГц. Технология позволяет с помощью одной базовой станции покрыть в условиях городской застройки территорию практически в 4 раза больше, чем при «высоком» диапазоне, - объяснил Евгений Картузов, технический директор макрорегиона «Сибирь» Tele2.

В итоге скептики, которые критиковали подобное строительство, начали вслед за Tele2 понижать частотный диапазон.

Директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский: «Если мобильный интернет клиента не устраивает - то все».

КУДА ПОТРАТИЛ 200 ГИГАБАЙТ?

К концу 2018 года благодаря усилиям всей команды компания Tele2 подошла с внушительными цифрами. Бесперебойный, а главное, быстрый интернет от компании быстро набрал популярность у сибиряков.

- Только с начала этого года общий трафик передачи данных в нашей сети вырос на 83% - без малого вдвое. В июне впервые в Новосибирской области в сети Tele2 стали преобладать устройства с поддержкой 4G, то есть современные мощные и - чаще всего - достаточно дорогие смартфоны. Сейчас их уже более 40%. И мы очень ждем Нового года, который клиентам подарит радость, а нам - резкое увеличение количества 4G-устройств в нашей сети, - прогнозирует еще больший скачок популярности сети Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2. - Трафик мобильного интернета растет изо дня в день. Есть у нас и рекорды. За ноябрь один новосибирец, например, «скачал» 200 гигабайт. На каких сайтах? Мы не можем делиться такой статистикой.

И в отношении тарифов и 4G-услуг Tele2 вновь играет по «другим правилам».

- Мы совершенно уверены в покрытии и емкости своей сети и понимаем, насколько нужен сейчас людям мобильный интернет, поэтому предлагаем уникальные условия доступа к ресурсам Всемирной паутины, - добавил Максим Соловьев.

Клиент Tele2 не останется без мобильного интернета, даже если закончились деньги «на телефоне». Всем абонентам без исключения доступен при нулевом балансе и «SOS-пакет»: WhatsApp и навигатор «Яндекса» будут продолжать работать в течение трех дней.

Или вот еще одна услуга, которую оператор запустил в ноябре. «Делитесь гигабайтами» уже получила огромный положительный отклик от клиентов Tele2. Услуга позволяет делиться трафиком с другими абонентами, а также принимать его в подарок. Бесплатно.

И, кстати, о подарках. Впереди Новый год, и хоть Tele2 не претендует на монополию Деда Мороза, но подарки дарить своим новым клиентам планирует.

- Мы решили дарить безлимитный мобильный интернет, - рассказал Дмитрий Кромский, директор макрорегиона «Сибирь» Tele2. - При подключении на пакетные тарифы из линейки «Мой Tele2» в наших салонах связи все новые клиенты получат безлимитный мобильный интернет на три месяца с момента подключения.

С таким подарком 4G становится еще доступнее. Пора переходить на скорость! Тем более есть такая уникальная возможность.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Август 2016 года - запуск в Новосибирске сети 4G от Tele2 на частоте 800 МГц.

110 миллионов человек в России живут в зоне покрытия 3G.

93 миллиона человек в России живут в зоне покрытия 4G.

44,6 тысячи станций 4G построено Tele2.

12 миллионов сибиряков могут пользоваться 4G.

54% трафика - в сети 4G в Новосибирской области.

45% трафика - в сети 3G в Новосибирской области.