2018-12-13T16:49:55+03:00
Общество

Главная елка Новосибирска 2019: какой она будет и куда денут старые украшения

Какой будет главная елка Новосибирска 2019 - в материале «Комсомольской правды»
Екатерина КОМЯКОВА
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Елка Новосибирска 2019 на площади Ленина заиграет новыми красками.Елка Новосибирска 2019 на площади Ленина заиграет новыми красками.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Следующей год в России объявлен годом театров, эту тему и решили реализовать в новосибирском снежном городке, так что на вопрос: «Какой будет главная елка Новосибирска 2019», - можем однозначно ответить – театральной.

Итак, главная елка Новосибирска 2019 будет, как это не парадоксально – старой. Высота нашей прошлогодней искусственной красавицы составит 22 метра. Хотя будут и новинки в этом году, по большей части в ее оформлении: гирлянда на зеленом вечно-зеленом дереве пережила технический и фактический апгрейд, так что сверкать и мигать она будет по-новому. Всего для украшений используют 160 световых снежинок, диаметром по полметра каждая, также елочку украсят таким же количеством шаров. На макушку по традиции поставят кремлевскую полутораметровую звезду.

Если кто-то из вас когда-нибудь задавался вопросом, куда деваются новогодние игрушки с главной елки каждый год, то получите ответ.

- Игрушки проходят реставрацию, а те, которые восстановлений не подлежат – утилизируются, - кратко ответили в мэрии.

Каток в этом году на главной площадке не зальют – все отправляют в парк «Центральный» по адресу ул. Мичурина, 8, откроется каток 15 декабря.

Но вернемся к тематике – коль выбраны театры, то их необходимо представить. Эту миссию выполнят прошлогодние деревянные домики, так уютно расставленные в 2018-ом на улице Ленина. Каждый домик представит один из театров города, расставят их по диаметру елки на постаменте.

Сказочных элементов на площади тоже хватает – во-первых это ледяная карета, запряженная упряжкой лошадей, во-вторых, детский ледовый городок, построенный в виде замка.

Новшеством этого года станет ледовая ограда городка. Кстати в общей сложности на все ледяные фигуры будет потрачено 380 плит льда размером 1,2 на 2 метра.

Работать городок будет с 20-21 декабря 2018 года до 20 января 2019 года. Демонтажные работы пройдут с 21 по 28 января 2019 года.

ВОПРОС РЕБРОМ

Будет ли улица Ленина пешеходной?

Вопрос все еще прорабатывается в мэрии. Предварительно: улицу перекроют для транспорта от площади Ленина до Советской, 2 на две недели во время праздничных каникул. Также рассматривается вопрос об организации на этом участке торговли.

Какие крупные городские мероприятия пройдут в Новосибирске?

- 15 декабря 2018 года - открытие городского ледового катка в парке культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8);

- 20 - 21 декабря 2018 года (уточняется) – открытие Новогоднего городка на площади им. Ленина;

- 30 декабря 2018 года – открытие Ледового городка на Михайловской набережной;

- с 4 по 8 января 2019 года на территории Первомайского сквера пройдет 19-й Сибирский фестиваль снежных скульптур.

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