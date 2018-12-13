2018-12-13T16:16:24+03:00
Общество

Глухой школьник, переживший клиническую смерть, научился не только говорить, но и петь

Подросток учится в новосибирской гимназии наравне со своими здоровыми сверстниками [фото, видео]
Татьяна СОЛОВОВА
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Федя вместе со своим педагогом Алексеем Бороздиным смог добиться, казалось бы, невозможного.Федя вместе со своим педагогом Алексеем Бороздиным смог добиться, казалось бы, невозможного.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Семья у 14-летнего Феди Некипелова - музыкальная: мама поет в двух хорах и участвует еще в одной группе, старшие братья отлично знают, что такое сольфеджио, и запросто наиграют мелодию на пианино. А Федя... Врачи думали, что мальчик даже говорить не сможет, не то что петь.

ЧЕТЫРЕ ДНЯ РОЖДЕНИЯ

- Сын лишился слуха в 9 месяцев из-за менингита. Была реанимация, три недели комы. Я тогда не знала, что делать, как помочь ребенку, - вспоминает Юлия, мама мальчика. - Большое спасибо моим родным - помогли взять себя в руки, поддержали. Момент, когда он выкарабкался, мы считаем вторым днем рождения сына.

Последствия болезни оказались серьезными. Молодая мама стала замечать, что ребенок после больницы замолк.

- Федя перестал по-детски гулить, не реагировал на звуки, - перечисляет тревожные симптомы мама мальчика. - Стало понятно, что ребенок потерял слух.

Отец Феди ушел из семьи. Но и на этом беды, свалившиеся на ребенка, не закончились. Мальчик перенес менингит еще раз. И еще раз...

- Третий раз был очень тяжелый - сын пережил клиническую смерть. Спасибо врачам, что вытащили его с того света, - благодарит медиков Юлия. - Сейчас мы считаем это третьим днем рождения.

Есть у Феди и четвертый день рождения, но связан он уже с хорошим событием.

- Сыну установили слуховой аппарат. Врачи тогда сказали, что это его день рождения по слуху, - говорит Юля.

Этот кадр был сделан в 2007 году: тогда Федя не хотел ходить на музыку. Фото: Юлия НЕКИПЕЛОВА

Этот кадр был сделан в 2007 году: тогда Федя не хотел ходить на музыку. Фото: Юлия НЕКИПЕЛОВА

«СНАЧАЛА ПОНРАВИЛОСЬ ПИАНИНО»

Феде предстоял еще один сложный этап: реабилитация. Началась она с занятий у дефектолога-сурдопедагога.

- Сын изначально мог считывать по губам, говорил простейшее «ма». За три года он научился говорить несложные слова, короткие фразы, и тогда и сурдопедагог предложила, кроме занятий у нее, поработать еще над музыкальным слуховосприятием с Алексеем Ивановичем Бороздиным, - продолжает Юлия.

Уже 46 лет педагог Алексей Бороздин берется за самых тяжелых детей, учит их с помощью музыки контактировать с социумом.

- Моя позиция такая: ребенок должен чувствовать себя как дома, сначала освоиться. Феде, например, когда он пришел, очень понравилось пианино. Я вместе с ним начал играть, - описывает занятия Алексей Иванович. - Потом мы постепенно учились пропевать звук «А»: конечно, сначала не получалось, но потом вышло. А если ребенок выучил один звук, то сможет справиться и с другими.

Так Федя вместе с Алексеем Бороздиным пропел весь алфавит, небольшие песенки, постепенно мальчик стал воспринимать и речь, и музыку. Тогда встал вопрос: где ему дальше учиться?

Юля говорит: у ее сына теперь четыре дня рождения. Фото: Даба ДАБАЕВ

Юля говорит: у ее сына теперь четыре дня рождения.Фото: Даба ДАБАЕВ

«ЗАДАНИЯ ДЛЯ ФЕДИ ПИШУТ НА ДОСКЕ»

- Мы ходили в специализированный детский сад, но Федя вырос, нужно было двигаться дальше. Тогда мы обратились в православную гимназию, объяснили ситуацию, - рассказывает Юля. - Нас взяли в предшколу, а в первый класс сын пошел в 8 лет.

Юлия была готова к тому, что в первом классе Федя останется на второй год. Признается честно: боялась, что сын, плохо воспринимающий звуки, не сможет усвоить материал.

- Нам очень повезло с учителями: они вошли в наше положение. Сын сначала плохо справлялся с диктантами, но потом и это у него стало получаться, - добавляет Юля. - Осталась проблема только с сочинениями, я тут Феде немного помогаю: мы делаем уроки вместе.

Зато по математике теперь уже семиклассник Федя – один из лучших учеников в классе.

- Чтобы Феде было проще, учителя дублируют задания на доске, - объясняет Юля. - Так что в школе у него все хорошо. И одноклассники сыну всегда помогают.

Кстати, когда Федя пошел в школу, занятия с Алексеем Ивановичем не бросил. Мальчик захотел научиться петь. Теперь у него есть педагог по вокалу. И пусть пока пение дается с трудом и Федя осваивает детские песни, но видно, что он старается. И главное, подростку это очень нравится...

Глухой школьник научился не только говорить, но и петь.Даба ДАБАЕВ

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