2018-12-13T13:36:16+03:00
Общество

Работник АО «РЭС» удостоен почетного звания «Заслуженный работник энергетики Новосибирской области»

Торжественная церемония вручения государственных наград состоялась в правительстве Новосибирской области
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Награду Леониду Дмитриевичу Андреев у в торжественной обстановке вручил лично губернатор области.Награду Леониду Дмитриевичу Андреев у в торжественной обстановке вручил лично губернатор области.
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12 декабря 2018 года в рамках торжественных мероприятий, посвященных 25-й годовщине принятия Конституция Российской Федерации, в правительстве Новосибирской области состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и государственных наград Новосибирской области.

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Среди награжденных были представители промышленности, энергетики, предпринимательского сообщества, средств массовой информации, общественных организаций региона и другие заслуженные люди Новосибирской области, которые достигли наивысших результатов в своей профессиональной - производственной, научной, общественной - деятельности.

С гордостью хочется отметить, что в числе получивших высокие награды - работник акционерного общества «Региональные электрические сети» - заместитель начальника оперативно-диспетчерской службы филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети» Леонид Дмитриевич Андреев. Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник энергетики Новосибирской области». Соответствующий нагрудный знак Леониду Дмитриевичу в торжественной обстановке вручил лично губернатор области.

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Это почетное звание присваивается за заслуги в развитии энергетики, в энергосбережении, создании, проектировании и освоении новых видов энергетического оборудования, а также в возведении объектов энергетики и внедрении прогрессивных энергосберегающих технологий на территории Новосибирской области.

Отрадно, что список работников АО «РЭС», которые отмечены за добросовестный труд медалями, почетными грамотами и правительственными наградами, пополняется ежегодно.

Подробнее на сайте правительства Новосибирской области

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