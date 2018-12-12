2018-12-12T13:29:55+03:00
Общество

«Передай привет Маше»: сибиряки делятся фронтовыми письмами близких людей

Простые слова, написанные рукой фронтовика Михаила Гончарова, сегодня может прочесть любой. Родственники передали семейные реликвии музею
Екатерина КОМЯКОВА
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Простые слова, написанные рукой фронтовика Михаила Гончарова (на фото), сегодня может прочесть любой.Простые слова, написанные рукой фронтовика Михаила Гончарова (на фото), сегодня может прочесть любой.
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«Комсомольская правда» вместе с Центром патриотического воспитания Новосибирской области продолжает трогательный проект «Солдатские письма». Суть его проста - стряхнуть забвение с самых страшных лет истории наших семей. Прижившийся штамп «в Великую Отечественную войну трагедия зашла в каждый дом» так прочен из-за своей справедливости. Если каждый из нас копнет чуть дальше второго-третьего колена, то наверняка встретит имена тех, кто когда-то ушел и не вернулся. Во многих семьях и сегодня хранят похоронки, но самые светлые, яркие и в то же время тяжелые эмоции вызывают именно письма солдат с фронта. Сколько в них семейной простоты, за которой стоят самые крепкие связи… Каждое такое письмо - это как признание в любви в последний раз, написанное грубыми солдатскими руками. Однако проект Центра патриотического воспитания оказался шире, он призывает поделиться письмами участников любых войн и даже строками, написанными служивыми в мирное время.

Письма хранятся в музее, их может прочесть каждый.

Письма хранятся в музее, их может прочесть каждый.

На этот раз к нам в руки попали письма Михаила Григорьевича Гончарова. Он родился в Бударинском районе Воронежской области, но позже переехал в Сибирь. Был призван на фронт в 1941 году Кыштовским районным военкоматом. К моменту призыва был семейным человеком: дома оставил жену Фенечку, детей - сыновей и дочку Люду. Им и адресованы все его письма. Потомки хранили эти весточки с фронта более 70 лет, а потом решили передать их в краеведческий музей Кыштовского района.

- Во время небольших передышек между боями писал солдат домой, в далекую деревню Кыштовку, скупые строчки о себе своим родным. Из писем видно, что к семье и детям он относился очень бережно, с большой любовью, - рассказывает экскурсовод музея Светлана Побережнюк.

Потомки хранили эти весточки с фронта более 70 лет.

Потомки хранили эти весточки с фронта более 70 лет.

«Витя, милый сынок, шлю я тебе свой горячий привет, и передай привет Маше, Вале, Люсе и Жене, и пожелай им от меня всего наилучшего в их жизни. Я сейчас жив и здоров, чего и тебе желаю. Напиши мне, как вы хозяйствуете. Твой папа».

«Милая доченька Люся, как получишь письмо, постарайся, напиши ответ. Как проводили вы 1 Мая, было ли чего у вас кушать и также были ли вы хоть немножечко согреты дома».

Слова простые, но почему-то читать эти чернильные строки в подлиннике со спокойным дыханием нельзя. Щемит в груди.

В ответ на этот человеческий отклик был рожден проект «Солдатские письма». Это то, что сегодня нужно всем нам - перечитать эти письма, поделиться ими. Возможно, впоследствии солдатские весточки лягут в основу театральной постановки.

Слова простые, но почему-то читать эти чернильные строки в подлиннике со спокойным дыханием нельзя. Щемит в груди.

Слова простые, но почему-то читать эти чернильные строки в подлиннике со спокойным дыханием нельзя. Щемит в груди.

ВАЖНО!

Поучаствовать в акции «Солдатские письма» могут все желающие: планируется, что она станет бессрочной. Письма с фото вы можете присылать на электронную почту cgpvnso@mail.ru, все материалы будут размещены на сайте www.patriotnso.org. Уточнить всю информацию можно в ГКУ НСО «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов Новосибирской области» по телефону (383) 218-18-22.

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