2018-12-13T12:00:02+03:00
Умные вещи

«Ростелеком» предоставил максимальную скорость доступа в интернет для участников всероссийского чемпионата по Counter-Strike

«Ростелеком» в Новосибирске поддержал региональный этап всероссийского чемпионата MGA Uni Cupпо Counter-Strike (CS:GO)
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Чемпионы финальных состязаний получили право на участие во всероссийских соревнованиях и возможность побороться за один миллион рублей.Чемпионы финальных состязаний получили право на участие во всероссийских соревнованиях и возможность побороться за один миллион рублей.
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Оператор цифровых услуг и сервисов впервые предоставил участникам доступ в интернет со скоростью 250 Мбит/с. В отборочных матчах турнира приняли участие 32 команды из Томска, Иркутска, Омска, Барнаула, Новосибирска и других городов.

Финал регионального этапа по CS:GO прошел в Новосибирске 9 декабря. Победителем стала сборная команда Сибири LANkLAN. Чемпионы финальных состязаний получили право на участие во всероссийских соревнованиях и возможность побороться за один миллион рублей.

– Предоставляя техническую поддержку геймерам, мы даем шанс нашим сибирским ребятам показать себя на федеральном и международном уровне, ведь киберспортивные чемпионаты уже стали одними из самых ожидаемых событий в мировой индустрии спорта и развлечений, – отмечает директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.

Региональный этап MGA Uni Cupв Новосибирске объединил в себе не только матчи по CS:GO, но и конкурс косплея, развлекательные VR-зоны, личные зачеты в консольных играх и тематические фотозоны.

– Ростелеком» на протяжении четырех лет поддерживает наши мероприятия. Проведение киберспортивных соревнований требует особенного внимания к техническим деталям: очень важно поддерживать стабильное соединение для безукоризненного проведения матча. Кроме того, гости активно рассказывают о происходящем своим подписчикам в режиме онлайн, а для этого нужен бесперебойный Wi-Fi,– поясняет организатор мероприятия, руководитель event-агентства SFG.Cybersport Роман Кунцевич.

На всероссийском чемпионате по CS:GO встретятся команды из возьми регионов страны. Гранд-финал состоится в марте 2019 года в Москве.

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