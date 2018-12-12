Секреты успешного бизнеса от ITC-Electronics: цените своих сотрудников

ITC-Electronics - международный поставщик технических решений в области инжиниринга и автоматизации, включая разработку концепции и технико-экономического обоснования, поставку и монтаж электронного оборудования, а также техническое сопровождение. В числе клиентов - десятки ведущих промышленных предприятий России и стран СНГ. Генеральный директор ITC-Electronics Георгий Погиблов к своему 50-летию и 26-летию предприятия подводит итоги и поздравляет с праздником всех сотрудников и партнеров компании.

Успех компании - это успех ее команды, которая работает для достижения общих целей. В ITC-Electronics за годы работы сложилась ситуация, когда большинство ключевых должностей занимают сотрудники, воспитанные и обученные в самой компании. Поэтому на день рождения генерального директора ITC-Electronics в Новосибирске собрались друзья и партнеры, сотрудники и клиенты компании.

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Праздник встретили в русском народном стиле. На улице организовали широкую ярмарку с традиционными забавами: здесь и бой подушками, и забивание гвоздей, и перетягивание каната, и казачьи песни. В общем, все для того, чтобы сначала душа развернулась, а потом свернулась. Ценители русской кухни смогли попробовать традиционные национальные блюда - блины, барашек на вертеле, чай из самовара. И все это - под душевные цыганские напевы и русские народные песни.

Но сам праздник - это лишь часть в подведении итогов. Гораздо больше говорят цифры. Сегодня ITC-Electronics имеет 17 офисов в России и других странах, компания сотрудничает более чем с 400 поставщиками, оказывает комплекс услуг по поставке комплектующих и реализует проекты для крупных промышленных предприятий.

На улице организовали широкую ярмарку с традиционными забавами.

- За десятилетия работы на рынке поставок электронного оборудования, технического сопровождения предприятий и инжиниринговых услуг компания приобрела разносторонний опыт и наработала необходимые контакты с крупными мировыми поставщиками. Для 10 из них в России мы являемся официальным дистрибьютором. Инженеры коммерческого департамента ITC-Electronics в режиме реального времени имеют свободный доступ к складам Европы, Америки, Азии для оперативного поиска необходимой комплектации. Это позволяет нам добиться уровня сервиса, который достойно оценивается нашими клиентами и обеспечивает ежегодный рост продаж минимум на 20%. Например, за счет выхода на рынок микроэлектроники в 2017 году и увеличения инжиниринговых проектов за последние два года рост составил 152%. Увеличению оборота также способствуют профессионализм сотрудников ITC-Electronics и грамотная система организации работы компании в целом, - считает Георгий Погиблов. - Также наша компания обладает современной системой логистики, и мы не просто обрабатываем заказы, а контролируем все этапы сделки.

Сотрудники компании стремятся выстроить взаимовыгодные и доверительные отношения с клиентами, с некоторыми из них мы работаем 15 - 20 лет. Именно поэтому сегодня ITC-Electronics имеет тысячи выполненных контрактов для государственных и частных компаний.

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Компания имеет проекты во многих отраслях: в телекоммуникациях и связи, энергетике, машиностроении, в нефтяной промышленности. Доля инжиниринговых продуктов постоянно растет, причем отдел инжиниринга удваивается каждый год.

Разработки для атомной станции «Росатома», проект по оценке электромагнитной обстановки на объекте «Ачинский нефтеперерабатывающий завод», комплексный запуск горно-обогатительной фабрики ГОК «Денисовский», комплекс работ по обустройству нефтяных скважин месторождения «Русское» («Роснефть») по направлениями: АСУ ТП, сети связи, видеонаблюдение и пожарная сигнализация - вот проекты, которые компания реализовала.

И все-таки главное богатство ITC-Electronics - это люди, и компания о них заботится. Здесь выработали систему профессиональных компетенций для всех специалистов и выделяют на обучение значительные ресурсы, регулярно отправляют сотрудников на стажировки и обучение к зарубежным партнерам, сертифицировали работу офисов по стандартам ISO 900:2015. В этом году компания выставила свою команду в проекте «Гонка героев».

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26-летний опыт развития, компетенции в управлении бизнесом позволяют компании сегодня развиваться также в других смежных направлениях. Мы готовы сотрудничать с новыми проектами и развиваться. Приглашаем сработанные команды из смежных отраслей для реализации промышленных и инжиниринговых проектов.

При этом ITC-Electronics всегда занималась благотворительностью. И в юбилейный год компания зарегистрировала благотворительный фонд и движение волонтеров «Ты можешь». Сейчас сделаны первые шаги в развитии общероссийского движения - запущена тестовая версия сайта, отлаживаются процедуры и схемы взаимодействия. В ближайших планах компании - создание уникальной платформы, объединяющей волонтеров и людей, нуждающихся в помощи, и привлечение участников движения по всей России.

Стать участником команды волонтеров может каждый, первый шаг можно сделать на сайте: движение-ты-можешь.рф.