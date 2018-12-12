АО «РЭС» призывает соблюдать правила электробезопасности в новогодние праздники

Приближаются новогодние праздники и зимние каникулы. Новый год - это один из самых любимых праздников в нашей стране, чудесное время для детей и взрослых: яркая иллюминация на улицах, сверкающая огнями елка, праздничные приготовления и разнообразные развлечения.

К сожалению, именно в праздничные дни, которые сопровождаются длительными выходными, происходит всплеск случаев нарушения правил безопасности, в том числе вблизи электроустановок и при обращении с электроприборами.

В предстоящие новогодние праздники на страже бесперебойного электроснабжения жителей Новосибирской области будет находиться 41 оперативно-выездная бригада АО «РЭС» и 42 единицы техники.

Как известно, в нашей стране есть замечательная традиция - встречать Новый год запусками фейерверков. Однако это красивое и захватывающее зрелище может быть весьма опасным. Любое пиротехническое изделие само по себе является источником повышенной опасности, поэтому необходимо использовать только сертифицированную продукцию, приобретенную в специализированных магазинах, строго в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Особое внимание следует обращать на выбор места запуска пиротехнических изделий - его можно осуществлять лишь на открытых пространствах, вдали от строений, инженерных сооружений и деревьев.

НАША СПРАВКА

В соответствии с п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий» применение пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;

• на территории взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

• на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);

• на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;

• на территории особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.

АО «РЭС» обращает особенное внимание на недопустимость запуска фейерверков в охранных зонах воздушных линий электропередачи - непосредственно под ЛЭП или в пределах 10 - 25 м от них в зависимости от класса напряжения. Неудачный запуск новогодних салютов может привести не только к аварийному отключению электроснабжения потребителей (социально значимых объектов или жилых домов, в том числе того, в котором проживают сами нарушители), но и к более тяжелым последствиям - короткому замыканию и последующему обрыву провода, который, упав на землю, может нести смертельную опасность. К месту обрыва категорически запрещено приближаться, о случившемся следует незамедлительно сообщить по телефону, указанному на ближайшей к месту повреждения подстанции (ТП), либо по телефону 112.

В зоне повышенного внимания.

Если вы стали очевидцем нарушения правил электробезопасности, не оставайтесь безучастными и не проходите мимо - предупредите о недопустимости подобных действий и возможных последствиях. Тем самым вы не только поможете обеспечить соблюдение закона и предотвратить возможную аварийную ситуацию, но и, вероятно, спасете чьи-то жизни.

Отдельно стоит отметить, что время новогодних каникул характеризуется значительными нагрузками на электрические сети, ведь праздничные хлопоты сопровождаются повсеместным использованием различных электроприборов. Многие люди на праздники выезжают за город, где активно используют электрообогреватели. В итоге дни перед Новым годом и сама новогодняя ночь, как правило, становятся периодом максимального потребления электроэнергии в году.

Подготовка к главным праздникам в году - дело затратное во всех смыслах, в том числе и в части энергоресурсов. Не удивительно, что находятся люди, которые не прочь снизить сумму счетов за электричество, но одни используют энергосберегающие технологии, а другие - различные противозаконные ухищрения.

Недобросовестные потребители в попытках получить сомнительную экономию пытаются любым способом скрыть дополнительное потребление, используя целый арсенал средств: скрытая проводка, установка магнитов, наброс на провода воздушных линий электропередачи и т. д.

Электрические сети рассчитаны на определенную нагрузку, а энерговоры осуществляют потребление электроэнергии сверх расчетной нагрузки, превышая технические возможности сети по передаче электрической энергии. Значительные перегрузки в питающей магистрали и трансформаторных подстанциях способствуют возникновению аварийных ситуаций в электроустановках и чреваты не только массовыми отключениями потребителей, в том числе социально значимых объектов, но и реальной угрозой возникновения пожара из-за перегрева проводки, пробоев изоляции и коротких замыканий. Кроме того, незаконное потребление со стороны несознательных граждан приводит и к снижению качества электроснабжения их соседей (скачки напряжения, меркнущие лампы в домах, испорченная бытовая техника и т. п.)

В практике оперативных служб АО «РЭС» уже имели место подобные случаи, когда из-за несознательного поведения отдельных граждан в новогоднюю ночь без света оставались их соседи. Например, в новогодние праздники 2018 года только на территории города Новосибирска более трети аварийных отключений были вызваны именно превышением нагрузки. Но благодаря усилиям энергетиков, находящихся на круглосуточном дежурстве даже в праздничные дни, электроснабжение потребителей было оперативно восстановлено.

В предстоящие новогодние праздники на страже бесперебойного электроснабжения жителей Новосибирской области будет находиться 41 оперативно-выездная бригада АО «РЭС» и 42 единицы техники в полной готовности реагировать на любые аварийные ситуации. Общая численность персонала, находящегося на круглосуточном дежурстве, составит 205 человек.

Наши специалисты работают даже в праздники.

Тем не менее АО «РЭС» напоминает о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности, что позволит избежать аварийных ситуаций и их негативных последствий и сделает новогодние праздники не только радостными, но и безопасными.

Наряду с вышесказанным АО «РЭС» призывает потребителей (в особенности жителей частного сектора, дачных домов) перед праздниками проверить готовность собственных электрических сетей к повышенным нагрузкам, принять меры для безопасного энергоснабжения и резервирования источников питания для автономных систем отопления (например, путем установки дизельного генератора). Такая мера позволит избежать выхода из строя отопительного оборудования, сохранить в вашем доме комфортную температуру и не нарушить праздничную атмосферу.