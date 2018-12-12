2018-12-14T07:32:09+03:00
Общество

Анатолий Локоть: Бюджет 2019 года принимается в новых условиях

Мэр Новосибирска рассказал, на что пойдет дополнительный миллиард
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Анатолий Локоть: - Дополнительный миллиард будет направлен на выплаты бюджетникам.Анатолий Локоть: - Дополнительный миллиард будет направлен на выплаты бюджетникам.
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Глава города Анатолий Локоть принял участие в сессии Совета депутатов города Новосибирска, на которой в первом чтении был принят бюджет. Мэр дал свою оценку главному финансовому документу:

- Бюджет, как всегда, непростой, направленный на решение социальных задач и развитие города, принят в первом чтении. Особенности этого бюджета в том, что он принимается в кардинально иных условиях межбюджетных взаимоотношений двух уровней власти: субъекта и муниципалитета. Инициатива, с которой выступил губернатор Новосибирской области, - выделять Новосибирску 10% налогового обложения по упрощенной системе, а в 2019 году это 1,1 миллиарда рублей, - это серьезный шаг. Это не решит всех проблем, но это результат длительной работы.

Сегодня на сессии депутаты поднимали ряд вопросов, касающихся социальных аспектов, в частности, заработной платы. Этот миллиард будет направлен на обеспечение выплат заработной платы учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования и другим работникам бюджетной сферы с учетом повышения, прошедшего в 2018 году. В прошлом году мы этот вопрос решали при поддержке специальной субвенции со стороны правительства Новосибирской области.

Со стороны депутатов прозвучал ряд предложений, например, о выделении дополнительных средств на строительство конечных остановочных пунктов, на приобретение новой уборочной техники, об увеличении средств, которые депутаты могут направить на решение вопросов, связанных с наказами избирателей. На все эти вопросы мы стараемся находить ответы совместно.

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