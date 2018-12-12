До «Золотой шайбы» допустят только дворовые команды

Уже известно: в 2023 году Молодежный чемпионат по хоккею пройдет в столице Сибири. Такому решению отчасти способствовала большая популярность этого вида спорта в нашем городе: за команду «Сибирь» болеет, наверное, каждый второй. Немаловажный плюс - и интерес к хоккею у детей: наши мальчишки умеют держать в руках клюшки. Тем не менее в плане популяризации хоккея есть еще к чему стремиться. Об этом, в частности, шла речь на заседании постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству.

Представитель мэрии рассказал в своем докладе о предстоящем городском этапе соревнований «Золотая шайба». Турнир будет проходить с 22 декабря 2018 года по 2 февраля 2019-го, состязания состоятся в трех возрастных категориях: с 10 до 12, с 13 до 14 и с 15 до 16 лет. При этом сегодня в нашем городе функционируют чуть больше 30 хоккейных коробок, а по предварительной информации, в соревнованиях должны принять участие порядка 50 команд. Цифра не самая внушительная: по мнению депутатов, многие дворовые команды не стремятся заявить о себе на турнире из-за неравной конкуренции.

Речь об этом идет уже не первый год, и вот на прошедшем заседании комиссии было принято решение об ограничении допуска к соревнованиям.

- На комиссии приняли решение о том, чтобы не допускать к соревнованиям «Золотая шайба» спортивные школы, школы олимпийского резерва, чтобы допускались только ребятишки, которые занимаются во дворах. Это дает возможность соревноваться наравне - в противном случае профессионально подготовленные ребята, далеко не любители, обводят большинство команд «на одном коньке», - отметил председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству Александр Тарасов.

Александр Тарасов.

Если быть точнее, в соревнованиях будут участвовать детские дворовые команды, а также команды спортивных клубов по месту жительства, образовательных организаций дополнительного образования спортивной направленности. А учащиеся специализированных детско-юношеских спортивных школ, школ олимпийского резерва, школ-центров подготовки при командах КХЛ, ВХЛ, МХЛ, МХЛ II, в том числе и отчисленные из указанных школ, к участию в состязаниях не допускаются.

Печалиться отстраненным от городского турнира командам не стоит - у них будет возможность показать себя в других соревнованиях, и в той же «Золотой шайбе», но регионального формата.

Еще одно отличие турнира этого года - отсутствие районных границ. В нашем городе количество дворовых команд непропорционально количеству районов. Так что шансы каждой конкретной команды уравниваются - до финала могут дойти сразу несколько спортивных групп из одного района.

Конечно, на комиссии поднимался вопрос об усилении материально-технической базы дворового хоккея.

- Важно, чтобы параллельно с проведением соревнований у нас строились модули для занятий хоккеем, помещения, где можно было бы переодеться. Остро стоит вопрос по приобретению для детей хоккейной формы, по созданию тренерской системы. Нам нужны люди, которые смогут зажечь ребят идеей, повести за собой, - подчеркнул Александр Тарасов.

В ходе обсуждений управлению физической культуры и спорту мэрии Новосибирска было предложено подключиться к работе, объехать вместе с главами, представителями ТОС, депутатами хоккейные коробки в районах города и предложить конкретные меры по возрождению забытых ледовых площадок.