Молодая мама обошла знатоков «Что? Где? Когда?». А вы ответите на ее вопрос?

В воскресенье, 9 декабря, в третьей игре зимней серии популярной передачи «Что? Где? Когда?» за победу боролась команда Бориса Белозерова. Счет был 4:2 в пользу знатоков, когда прозвучал вопрос от жительницы Черепаново Елены Дороховой.

- Бернард Беринсон говорил: «Она неприятным образом отличается от всех женщин, которых я знал или о которых мечтал. Иностранка, которую трудно понять, настороженная, хитрая, уверенная в себе, преисполненная чувства враждебного превосходства, с улыбкой, выражающей предвкушение удовольствия». О ком он говорил? - озвучил вопрос сибирячки ведущий Борис Крюк.

Елена признается: ответ на свое же задание телеумникам узнала случайно.

- Я сейчас в декрете, вместе с мужем воспитываю сына и дочку, - говорит наша землячка. - И для общего развития много читаю. На одном из сайтов наткнулась на такое необычное описание знаменитой Моны Лизы. Прочитала мужу, и ему тоже понравилось. Тогда и решила адресовать этот вопрос знатокам!

- А игру давно смотрите? Есть любимая команда?

- Игру смотрю с детства: родители ее давно смотрят, вот и я это увлечение «унаследовала», - смеется Елена. - Но любимой команды нет: я восхищаюсь всеми знатоками, их ходом мыслей! Поэтому для меня там нет хороших или плохих игроков.

Кстати, вопрос Елена отправила еще полгода назад и думать о нем забыла, а о том, что выиграла, узнала от подруги.

- Она мне позвонила, когда увидела выпуск передачи в интернете: по телевизору эту игру покажут только на этой неделе, - говорит Елена. - Я, конечно, сразу все рассказала родителям, они порадовались за меня.

А вот команде Бориса Белозерова этот вопрос радости не прибавил: капитан предположил, что речь идет о советском после Александре Коллонтай, и ошибся. Счет стал 4:3, а позже команда проиграла и всю игру. Зато 70 тысяч рублей отправились в Черепаново.

- Куда потрачу деньги, пока не придумала, - признается Елена. - Вот когда они придут, мы с мужем и решим.

Передачу с вопросом Елены смотрите в воскресенье, 16 декабря, на Первом канале в 23.15 по местному времени.

КСТАТИ

Чтобы задать вопрос знатокам, нужно отправить письмо с вопросом по адресу: 127427, ул. Академика Королёва, 12, «Что? Где? Когда?», или на электронный адрес: vopros@tvigra.ru.