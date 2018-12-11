2018-12-14T07:32:09+03:00
Общество

«Ростелеком» в каждый дом: в деревне Издревая Новосибирского района интернет доступен всем

«Ростелеком» обеспечил техническую возможность подключения широкополосного интернета для населения деревни Издревая Новосибирского района
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По областному проекту «Ростелеком» в июне 2018 года построил в населенный пункт семь километров волоконно-оптической линий связи и организовал подключение точек широкополосного доступа для семи социально значимых объектов, включая фельдшерско-акушерский пункт, библиотеку, школу, дом культуры.По областному проекту «Ростелеком» в июне 2018 года построил в населенный пункт семь километров волоконно-оптической линий связи и организовал подключение точек широкополосного доступа для семи социально значимых объектов, включая фельдшерско-акушерский пункт, библиотеку, школу, дом культуры.
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Строительство магистральной линии связи, подключение социальных объектов и 23 домохозяйств компания выполнила по областной программе «500+». Работы по обеспечению связью остальных жителей населенного пункта компания взяла на себя.

В настоящее время 170 семей стали абонентами «Ростелекома». Они подключили «Домашний интернет» со скоростью до 100 Мбит/с и «Интерактивное ТВ» с тематическими пакетами телеканалов и огромной фильмотекой. Заявки от жителей продолжают поступать. Всего в деревне официально зарегистрировано 277 домохозяйств.

Деревня Издревая стала первым населенным пунктом, подключенным по программе «500+» 2018 года. Администрация Новосибирской области реализует этот проект уже третий год. Он рассчитан на обеспечение скоростным домашним интернетом жителей населенных пунктов с численностью от 500 до 1000 человек.

По областному проекту «Ростелеком» в июне 2018 года построил в населенный пункт семь километров волоконно-оптической линий связи и организовал подключение точек широкополосного доступа для семи социально значимых объектов, включая фельдшерско-акушерский пункт, библиотеку, школу, дом культуры. Компания также обеспечила проводным интернетом 23 домохозяйства по спискам, утвержденным органами власти Новосибирского района.

– На этапе проектирования и строительства объектов инфраструктуры мы предусмотрели техническую возможность подключения услуг связи для всего населения Издревой,– рассказывает директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. – На начало декабря уже больше половины семей подключили интернет и интерактивное ТВ. Мощности оборудования хватит, чтобы обеспечить самыми современными услугами каждую семью, независимо от количества гаджетов.

В рамках областной программы «500+» в Новосибирском районе доступ к широкополосному интернету появился в деревне Издревая, селе Сенчанка и поселке Крупской. Общая численность населения в них – более 1960 человек. В эти населенные пункты «Ростелеком» построил больше двух десятков километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), в том числе и непосредственно до социально-значимых объектов (школ, больниц, сельских администраций) и жилых домов.

НАША СПРАВКА:

Областная программа «500+» в Новосибирской области стартовала в 2016 году и дополняет федеральный проект «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Правительство региона и «Ростелеком» на условиях государственно-частного партнерства ведут строительство оптики в селах, которые находятся в непосредственной близости от ВОЛС УЦН (не далее 30 км), но в государственный проект не вошли. УЦН охватывает села с населением от 200 до 500 жителей, «500+» рассчитана на населенные пункты с численностью от 500 до 1000 человек. Синхронизация государственной и областной программ позволяет провести интернет в сельские территории намного быстрее и дешевле, чем строительство сетей «с нуля».

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