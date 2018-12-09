Можно ли выжить на 120 рублей в день? Легко!

Я знаю, вы хотите заказывать суши-сеты, кушать сервелат и не пачкать руки тестом. Все правильно - потребительское общество. Готовим только на Новый год и для «Инстаграма». Лучше купить мороженых пельменей. Или позвонить в службу доставки. А потом взмахнуть чеками и сказать: да на месяц десятка нужна – минимум, иначе – голод, истощение и психологическая травма.

Я тоже не хочу коротать вечера у плиты. Тоже привык саранчой делать набеги на супермаркет и звонить в службу доставки. Но я ведь иду с работы и готовить мне не досуг. Я каждый день зарабатываю свое право жить дороже, чем на прожиточный минимум. А если мне отсчитают на еду те самые три-пятьсот, значит, на работе я не упахался и могу отработать свое на собственной кухне.

Само понятие «прожиточный минимум» стало политическим. Саратовская чиновница из-за того самого минимума потеряла работу, депутат потерял вес... Но, отбросив политику в сторону, я заявляю: этой суммы достаточно!

За несколько месяцев до скандального спича Натали Соколовой я задался целью проверить потребительскую корзину на себе, и денег хватило. Если покупать вдумчиво, а готовить своими руками – еда обходится в разы дешевле. Во сколько вам обойдется полкило роллов, если их принесет курьер? А сколько будут стоит те же роллы, если вы купите нефасованный рис, огурец и свежую рыбу? Сколько стоит тарелка борща в столовой рядом с работой? А сколько вы заплатите за нее, если сварите сами?

У меня порция пельмешек выходила рублей в 30, суп получался по 10-15 рублей, в те же 15 рублей укладывались завтраки. Зная, что найдется тысяча диванных критиков, упрекающих меня во лжи, я специально сохранял чеки и полностью выкладывал все сметы в интернет.

Да, за этот месяц кулинарные игры меня изрядно утомили. Все-таки, становиться к плите приходилось поздними вечерами. Зато гипотеза проверена реально практикой. Вы можете поспорить со мной и упрекнуть, что я занимаюсь мистификацией, а можете легко убедиться сами. Принцип действия простой: покупать продукты, которые реально нужны, а не те, который умело расставили для вас мерчендайзеры, следить за скидками (благо, торговые сети не скупятся на акции) и готовить самому.

КОШЕЛЕК

Вот пример нескольких блюд, на которых сэкономить, если готовить самому:

- Ребра говяжьи - 300 г - 30 руб.

- Картофель - 400 г - 10 руб.

- Капуста - 300 г - 6 руб.

- Лук - половинка - 3 руб.

- Морковь - 100 г - 2,5 руб.

- Свекла - 100 г - 2,5 руб.

- Приправы - 6 руб.

Соль

Растительное масло

Итого: 3 литра - 60 руб.

Порция - 10 руб.

Жареная картошка

- Картофель - 600 г - 15 руб.

- Лук - 3 руб.

Итого: 18 рублей

Салат из морской капусты

- Консервы с морской капустой - 16,9 руб.

- Два яйца - 10,4 руб.

- Майонез - 6 руб.

Итого: 33,3 руб.

А подробнее об эксперименте можно прочитать ТУТ.