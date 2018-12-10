Убить ради любви: 13-летняя школьница «заказала» маму и брата своим друзьям-анимешникам

Любовь в 13 лет бывает? Наверное, бывает. А такая страсть, чтобы сбежать с любимым из дома? Опасно, безрассудно и безнадежно, но тоже – бывает. А подстроить убийство собственной матери, чтобы не мешала побегу? Такое, пожалуй, на памяти новосибирских следователей в первый раз. Хочется верить, что в последний.

«Левина и Петухов совместно с лицом, не достигшим возраста уголовной ответственности (13-летней школьницей), договорились совершить разбойное нападение на семью малолетней подельницы. Они решили убить троих человек (мать, бабушку и 11-летнего брата злоумышленницы), после чего забрать из квартиры деньги, кредитную карту и ювелирные изделия».

Это официальное сообщение прокуратуры. Суть вы поняли: девчонка отдает на расправу собственную семью, чтобы поживиться деньгами. Эти трое думали собрать добычу и пуститься в бега. Теперь – по порядку.

Кирилла поймали в тот же день, прятался во дворах недалеко от своего дома.Фото: СОЦСЕТИ

МОНТЕККИ И КАПУЛЕТТИ ПО-НОВОСИБИРСКИ

Все началось с интернет-романа. По одну сторону монитора – анимешник Кирилл Петухов, ему тогда было 16. По другую – 13-летница школьница, тоже любит японские мультики. Ее даже суд не тронул – слишком маленькая. Не будем трогать и мы, скроем настоящее имя. Пусть будет Наташей.

И у 13-летней Джульетты, и у 16-летнего Ромео в соцсетях одни и те же персонажи - бледнолицые парень и девушка с безумными кровавыми улыбками. Это Убийца Джефф и Убийца Джейн. Герои распространенного комикса-ужастика про подростка-психа.

Кирилл с Наташей крутили роман виртуальный, потом встретились реально. И не смотрите, что ей 13 – познакомила жениха с родителями. Те не в восторге. И семья у мальчишки не благополучная (пьют), и разница в возрасте.

Парочка крутит тайную любовь и вынашивает план побега – надо же куда-то деться, чтобы «предки» счастью не мешали.

Однако у Петухова есть еще одна воздыхательница – его ровесница Юля Левина. Кавалер по-честному знакомит девчонок между собой, но, вроде как, лишних интриг не крутит. Мол, Юля, ты прекрасна, но мое сердце отдано другой, что помоложе. А вот криминал банда малолеток устраивает на троих: убить Наташкину семью, забрать из дома добро и – в бега.

Юлия Левина была влюблена в Кирилла Петухова. Но тот испытывал чувства к 13-летней школьнице.Фото: СОЦСЕТИ

Была версия, что все устроила сама Наташа. Но суд счел, что первую скрипку, все-таки, играл Кирилл.

Мать простила 13-летнюю школьницу, заказавшую убийство своей же семьи. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

- Малолетняя социально не развита, она, судя по всему, не отдавала отчета, что делает. Осознание пришло только позже, когда увидела кровь, - сказала Радио «Комсомольская правда» Наталья Ладошкина, прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры Новосибирской области.

«ТЫ ЧТО? НЕ МУЖИК ЧТО ЛИ?»

Что удумали эти трое. Наташа с матерью уходят из дома. Девчонка незаметно оставляет ключ от квартиры старшим подельникам. Внутри – пенсионерка (бабушка Наташи) и 11-летний мальчик (ее брат). По плану налетчиков, они заходят, расправляются со старушкой и ребенком, а потом дожидаются возвращения своей юной подружки с матерью, чтобы и женщину пустить под нож.

Компания уже приготовила вещи, чтобы рвануть на электричку, даже зубные щетки купили. По интернету школьники прикинули маршрут, посмотрели, где и как снимут себе жилье на первое время.

А вот, как в итоге получилось. Левина и Петухов ворвались в квартиру, огрели битой итак немощную бабулю. Та осела на пол, подростки потащили тело на балкон (к счастью, бабушку потом откачали врачи). Дотащили. Что дальше?

- У Петухова, как говорит, началась истерика, нервный срыв. Он хотел сбежать. Но Левина его подначивала: «Ты что? Не мужик что ли?», - пересказывает показания подростков Наталья Ладошкина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/631028" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске судят анимешницу за попытку убийства семьи подруги.Вадим АЛЕКСЕЕВ

В итоге распределили, что парень добивает бабушку, а Юля – 11-летнего мальчишку, которого связали скотчем. Чтоб не кричал, засунули ему в рот носок. Ребенка несколько раз полоснули ножом, но, к счастью, не глубоко. В это время в квартиру подоспела мама мальчика с Наташей.

- По замыслу Наташа должна была пропустить маму вперед. Смысл был в том, чтобы маму запустить в квартиру, закрыть дверь и в квартире ее убить. Девочка так и исполняла то, что задумали. Но мама оказалась сильнее. Это с бабушкой и с 11-летним ребенком они справились просто, - рассказывает гособвинитель.

На суде Левина прятала лицо.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

«ПРОПУСТИТЕ, ИЛИ Я ЕГО ЗАРЕЖУ!»

Женщина стала сопротивляться, кричать. Петухов в ответ бил ее топориком для разделки мяса. Весь подъезд оказался в крови. Не известно, чем бы закончился этот поединок, но на крики выбежал сосед. Повезло, кстати, что им оказался спецназовец Росгвардии. Дома у служивого было ружье. Левина, понимая, что взрослые берут верх, встала в дверях с заложником – к горлу 11-летнего мальчика приставила нож.

- Из квартиры выскочила эта девчонка (Левина), у нее шарф был намотан так, что лица не видно, к тому же темно в подъезде. Нож она держала у горла ребенка. Она кричала, что у нее заложник, кричала: «Пропустите, или я его зарежу!». Я говорю ей: «Отпусти его, я тебя пропущу». И в этот момент мать мальчика подскочила к нему. Мне пришлось спуститься вниз на ступеньки, чтобы на линии огня эта женщина у меня не оказалась. Пока я вел с налетчицей переговоры, мальчишка сообразил, вырвался и смог убежать. У него плечо, грудь и сильно рука были порезаны. Девочку я скрутил прямо на лестнице, - рассказал «Комсомолке» спецназовец.

А вот Петухов сбежал. Его поймали той же ночью на улице Путевой. Тот, скорее всего, хотел сесть на товарный поезд, но не учел, что возле железной дороги его уже караулили полицейские.

Сосед с ружьем задержал девушку-подростка, напавшую на семью с ребенком., . , 1 , ...

...10 декабря в Ленинском районном суде в этом деле поставили точку. Легче всех отделалась 13-летняя школьница. В таком возрасте она неподсудна. Мать ее простила.

- Ее помещали в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Там она находилась несколько месяцев, потом ее родители забрали домой, - говорит Ладошкина.

А вот старшие подельники Наташи получили свое. Петухову - восемь, Левиной – пять с половиной лет лишения свободы. Их ждет колония общего режима за покушение на убийство и разбой. Но часть срока они, получается, уже отсидели в следственном изоляторе.