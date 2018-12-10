Утро в сосновом бору: европейский комфорт посреди леса

Кто не мечтает хотя бы ненадолго вырваться из серых будней, улететь к теплому морю и любоваться прекрасными пейзажами? На недельку, месяц, а то и навсегда! Но теперь совсем не обязательно покидать родной город, чтобы начать новую счастливую жизнь. «Бирюзовая жемчужина» - это жилой комплекс у Заельцовского бора, где европейский уровень комфорта гармонично сочетается с великолепной природой одного из самых экологически благоприятных районов Новосибирска.

Величественные сосны и умиротворяющая речная гладь - все это будут видеть из своих окон жители «Бирюзовой жемчужины». Близость жилого комплекса к Заельцовскому бору дает уникальные возможности для полноценного отдыха. Будущие жители смогут наслаждаться чистейшим воздухом, гулять по лесным тропинкам, заниматься спортом или рыбачить. И при этом добираться на работу в центр города всего за 20 минут!

Оказавшись на территории жилого комплекса, можно будет наслаждаться атмосферой спокойной и неспешной загородной жизни. Во дворе не будет парковок, зато появятся беседки для отдыха, прогулочные террасы и мини-водопад, который подарит свежесть в жаркий летний день.

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Квартиры также прекрасно отражают философию комфорта Группы компаний «Сибмонтажспецстрой» - здесь просторные прихожие, лоджии, кухни. Даже в однокомнатных квартирах кухни будут не меньше 10 квадратных метров, а в четырехкомнатных - не менее 15. Также по дизайн-проекту мест общего пользования входные двери в квартиры будут капитальные, изготовленные ведущей компанией. ГК «СМСС» придерживается особой философии комфорта - в доме должно быть максимум пространства! В «Бирюзовой жемчужине» на этажах будет всего по четыре квартиры, что является редкостью для современного домостроения. Лифтов предусмотрено три, несмотря на то, что по нормативам можно было обойтись и двумя.

Будущих жителей «Бирюзовой жемчужины» ждет настоящая роскошь - окна в ванных комнатах. Такой подарок строители приготовили покупателям четырехкомнатных квартир в торцевых подъездах.

На просторных лоджиях и балконах с панорамным остеклением можно будет создать летний сад или кабинет - и черпать вдохновение, любуясь закатами. Хотя балконы и лоджии не являются частью продаваемой площади, в ГК «Сибмонтажспецстрой» считают важным сделать и это пространство удобным и функциональным. На балконах и лоджиях предусмотрена решетка для установки блока кондиционеров.

Для автомобилей построят большой подземный паркинг, куда можно будет спуститься на лифте прямо из дома! Дополнительную безопасность жителям обеспечит огороженная территория с системой видеонаблюдения.

11 декабря Группа компаний «СМСС» приглашает на старт продаж в ЖК «Бирюзовая жемчужина» в отдел продаж ГК «СМСС» по адресу: ул. Романова, 55, 2-й этаж. Начало в 9.00, окончание в 19.00. Для забронировавших квартиры в этот день будут предоставлены скидки и подарки от партнеров.

Приобретая недвижимость, все мы задаемся вопросом: с чего начать ремонт и к кому обратиться, чтобы сэкономить? Именно для решения этого вопроса был создан партнерский проект с ведущими архитектурными бюро и компаниями отделочных материалов и услуг города: «АРТВИЖН», Bason, Эlevel, Grand Carpets и другими. Они готовы предложить будущим новоселам качественные товары и услуги со скидкой до 20%.*

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НАША СПРАВКА:

Совместный проект с фондом прямых инвестиций «ВербаКапитал-Девелопмент».

Застройщик - ООО «Империя», входящий в Группу компаний «СМСС».

ЖК «Бирюзовая жемчужина»:

жк-бирюзовая-жемчужина.рф

«ВКонтакте»: @clubsmss

«Инстаграм»: @smssnsk.ru

Facebook: facebook.com/biryuzovayazhemchuzhina.ru

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: жк-бирюзовая-жемчужина.рф.

Отдел продаж: ул. Романова, 55, 2-й этаж, тел.: (383) 209-28-44, 8-913-700-09-40

* Подробности акции уточняйте в отделе продаж «СМСС».

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