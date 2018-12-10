Сибирячка добилась, чтобы воинам Новосибирской лыжной бригады поставили памятники

Конец 1942 года прочно вошел в историю небольшого Барабинска. Тогда, в разгар войны, начала формироваться 29-я отдельная Новосибирская лыжная бригада - в нее и забрали барабинцев. И получилось, что именно они и стали основой бригады, благодаря подвигу которой позже наступил перелом в войне.

Задача у сибиряков была непростая: ударом через Курск и Севск окружить фашистов. Во время операции в январе 1943 года, которую потом назвали «Севский рейд», из 2568 бойцов бригады выжили лишь 300. А уже в марте при обороне Севска погибли все барабинцы. Благодаря мужеству сибиряков удалось ослабить силы немцев и сформировать знаменитую Курскую дугу.

«РОДНЫХ УЖЕ НЕТ»

- Когда на 70-летие Курской битвы я с делегацией из Новосибирской области ездила в Брянскую область, мы оказались в Севске, - вспоминает Валентина Горбунова, председатель Совета ветеранов Барабинского района. - Там и рассказали о подвиге барабинской бригады, о том, как они героически защищали город.

История земляков по-настоящему растрогала Валентину Тимофеевну.

- Я попыталась найти их родных в Барабинске, но оказалось, что тут никого уже нет. Когда солдаты ушли на фронт, им было всего по 20 - 22 года, семьей еще никто не успел обзавестись, - объясняет Валентина Горбунова.

..А так - его «собрат» в Севске. Предоставлено советом ветеранов Барабинского района

ПАМЯТНИКУ БЫТЬ!

Тогда-то Валентина Тимофеевна и взялась за непростое дело - увековечение памяти земляков. Причем сразу в трех местах: в Севске, Барабинске и Новосибирске. Но это оказалось непросто: нужно было найти деньги на проект, изготовление и установку памятников.

- Мы обратились и к местной администрации, и к депутатам, и к бизнесменам. Хочу сказать спасибо всем, кто откликнулся и помог, - благодарит Валентина Горбунова.

И вот в 2018 году, спустя 75 лет, памятники легендарной лыжной бригаде почти одновременно появились там, где их планировали установить.

- Наша делегация ездила в Севск на открытие памятника: так трогательно было видеть, насколько местные жители благодарны сибирякам! Значит, все было сделано не зря! - уверена Валентина Тимофеевна.