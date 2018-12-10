2018-12-10T13:27:54+03:00
Общество

Сибирячка добилась, чтобы воинам Новосибирской лыжной бригады поставили памятники

Теперь монумент воинам есть и в Барабинске, и в Севске - на месте ожесточенного боя
Татьяна СОЛОВОВА
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Так выглядит памятник лыжной бригаде в Барабинске… Предоставлено советом ветеранов Барабинского районаТак выглядит памятник лыжной бригаде в Барабинске… Предоставлено советом ветеранов Барабинского района
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Конец 1942 года прочно вошел в историю небольшого Барабинска. Тогда, в разгар войны, начала формироваться 29-я отдельная Новосибирская лыжная бригада - в нее и забрали барабинцев. И получилось, что именно они и стали основой бригады, благодаря подвигу которой позже наступил перелом в войне.

Задача у сибиряков была непростая: ударом через Курск и Севск окружить фашистов. Во время операции в январе 1943 года, которую потом назвали «Севский рейд», из 2568 бойцов бригады выжили лишь 300. А уже в марте при обороне Севска погибли все барабинцы. Благодаря мужеству сибиряков удалось ослабить силы немцев и сформировать знаменитую Курскую дугу.

«РОДНЫХ УЖЕ НЕТ»

- Когда на 70-летие Курской битвы я с делегацией из Новосибирской области ездила в Брянскую область, мы оказались в Севске, - вспоминает Валентина Горбунова, председатель Совета ветеранов Барабинского района. - Там и рассказали о подвиге барабинской бригады, о том, как они героически защищали город.

История земляков по-настоящему растрогала Валентину Тимофеевну.

- Я попыталась найти их родных в Барабинске, но оказалось, что тут никого уже нет. Когда солдаты ушли на фронт, им было всего по 20 - 22 года, семьей еще никто не успел обзавестись, - объясняет Валентина Горбунова.

..А так - его «собрат» в Севске. Предоставлено советом ветеранов Барабинского района

..А так - его «собрат» в Севске. Предоставлено советом ветеранов Барабинского района

ПАМЯТНИКУ БЫТЬ!

Тогда-то Валентина Тимофеевна и взялась за непростое дело - увековечение памяти земляков. Причем сразу в трех местах: в Севске, Барабинске и Новосибирске. Но это оказалось непросто: нужно было найти деньги на проект, изготовление и установку памятников.

- Мы обратились и к местной администрации, и к депутатам, и к бизнесменам. Хочу сказать спасибо всем, кто откликнулся и помог, - благодарит Валентина Горбунова.

И вот в 2018 году, спустя 75 лет, памятники легендарной лыжной бригаде почти одновременно появились там, где их планировали установить.

- Наша делегация ездила в Севск на открытие памятника: так трогательно было видеть, насколько местные жители благодарны сибирякам! Значит, все было сделано не зря! - уверена Валентина Тимофеевна.

Памятники появились благодаря Валентине Горбуновой. Предоставлено советом ветеранов Барабинского района. Предоставлено советом ветеранов Барабинского района

Памятники появились благодаря Валентине Горбуновой. Предоставлено советом ветеранов Барабинского района. Предоставлено советом ветеранов Барабинского района

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