2018-12-11T10:00:02+03:00
Общество

Старшеклассники смогут готовиться к ЕГЭ по математике на специальной образовательной платформе

Компания МТС запустила на образовательной платформе Smart University курсов по математике для школьников 10-11 классов по подготовке к Единому Государственному Экзамену (ЕГЭ)
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Платформа предлагает персональную программу, которую преподаватели разрабатывают индивидуально для каждого ученика с использованием специального алгоритма, учитывающего уровень знаний, доступное время занятий и балл, который ученик планирует получить на ЕГЭ. Программа разработана экспертами ЕГЭ в сотрудничестве с ведущими специализированными изданиями, которые создают задания для реального ЕГЭ.

Первый урок по математике предоставляется бесплатно. На вводном уроке преподаватель Smart University продиагностирует текущий уровень знаний пользователя, а на основании полученных данных специальная программа сформирует персональный трек обучения и посчитает, сколько занятий нужно для достижения цели.

Программа включает в себя все разделы математики 10-11 класса, а именно: алгебру, функции и начала анализа, теорию вероятности, уравнения и неравенства, текстовые задачи, планиметрию, стереометрию. Для тех, кто ставит перед собой цель получить 80-100 баллов за профильный ЕГЭ по математике, предусмотрено изучение всех типов параметрических уравнений и неравенств, а также теория чисел, необходимых для решения задач 18 и 19 из ЕГЭ.

Платформа предлагает персональную программу, которую преподаватели разрабатывают индивидуально для каждого ученика с использованием специального алгоритма, учитывающего уровень знаний.

Платформа предлагает персональную программу, которую преподаватели разрабатывают индивидуально для каждого ученика с использованием специального алгоритма, учитывающего уровень знаний.

– Запуск подготовки к математике – большой шаг для проекта Smart University. Мы стремимся сделать нашу образовательную платформу максимально универсальной, чтобы на ней можно было обучать любым предметам – будь то английский, математика, русский язык или физика. Россия традиционно сильна в области математического образования, и для нас важно помогать старшеклассникам не только планомерно повышать эту планку, но и делать это интереснее и комфортнее, чем в традиционных офлайн-программах, – прокомментировал руководитель Smart University Ярослав Смирнов. – Smart University становится неотъемлемой его частью растущего рынка онлайн-образования, и мы намерены развивать интерактивный формат обучения как наиболее доступный и современный как для подготовки к экзаменам, так и для профессионального и корпоративного обучения.

Стоимость обучения зависит от количества выбранных занятий. При выборе полного пакета, стоимость одного урока составит 448,5 рублей. За обучение в Smart University налогоплательщики могут также получить социальный налоговый вычет. Оплата обучения происходит через личный кабинет ученика на сайте smart-university.ru или в приложении.

Математика - второй курс, запущенный в рамках проекта Smart University. Первым направлением стала подготовка к ЕГЭ по английскому языку. В 2019 году компания намерена внедрить в платформу курсы по подготовке к экзамену по русскому языку.

На правах рекламы

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Роман Лункин: Того, кто дал денег на храм, могут изобразить в притворе, без нимба, небольшого
Руководитель центра по изучения религии Института Европы РАН рассказал «КП», может ли человек, оплативший реставрацию или строительство храма, появится в росписях на его стенах, рядом со святыми
Новости 24
Посылка с «сюрпризом»: культурист пойдет под суд за контрабанду анаболиков
«Отогреваются и идут на поиски добычи»: новосибирцев пугают затаившимися в живых елках клещами
Анатолий Локоть назвал три главные события уходящего года
Погода на день в Новосибирске: 19 декабря будет ветрено и минус 7 градусов
Новосибирский астролог рассказала, какое платье надеть на Новый год
«Борода все время лезла в нос» - мэр Новосибирска рассказал, как был Дедом Морозом
«Помог дыхательный капюшон»: в Новосибирске пожарные спасли шесть человек
Директора школы обвиняют, что заставлял учеников прыгать через костер без трусов
«Вот они, мои красоточки»: танцовщицы сняли видео не для стесняшек
«Ребята немного перепили»: полицейские ищут мужчин, устроивших стрельбу из машины
«ААА можно всё»: новосибирцы возмутились хамской парковке «Лексуса» в центре города