2018-12-11T09:15:01+03:00
Общество

Новосибирская ГЭС стала призером смотра-конкурса по гражданской обороне

Новосибирская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») заняла призовое место в смотре-конкурсе защитных сооружений гражданской обороны Новосибирской области
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Губернатор Андрей Травников вручает диплом Святославу Полтаранину.Губернатор Андрей Травников вручает диплом Святославу Полтаранину.
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На торжественной церемонии награждения победителей 6 декабря 2018 года в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников вручил директору Новосибирской ГЭС Святославу Полтаранину диплом за II место в первой группе (защитные сооружения вместимостью до 150 человек).

- Награда стала результатом слаженной работы всего коллектива Новосибирской ГЭС, - отметил Святослав Полтаранин, директор филиала ПАО «РусГидро» - Новосибирская ГЭС.

Учебно-методический сбор с руководящим составом гражданской обороны и территориальной подсистемы Новосибирской области.

Учебно-методический сбор с руководящим составом гражданской обороны и территориальной подсистемы Новосибирской области.

Смотр-конкурс защитных сооружений ГО проводится ежегодно на всей территории Новосибирской области с целью определения готовности к приему населения и персонала работающих смен организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций. К участию привлекаются предприятия, независимо от формы собственности, эксплуатирующие на территории Новосибирской области защитные сооружения, соответствующие требованиям в области гражданской обороны.

Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Андрей Николаевич Васильев.

Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Андрей Николаевич Васильев.

В 2018 году смотр проводился в два этапа: первый этап - с 1 мая по 30 июля, второй этап - с 1 по 30 августа. В ходе смотра было проверено текущее состояние служебных помещений и инженерно-технических систем жизнеобеспечения, полнота и качество проведения работ по их техническому обслуживанию и ремонту, содержанию строительных ограждающих конструкций и защитных устройств.

В комиссию, которая подвела итоги смотра-конкурса, вошли представители департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, ГКУ НСО «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области», министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

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