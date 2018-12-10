«Ростелеком» объявил акцию «Для безлимита» для сибиряков

Они позволяют одновременно пользоваться целым комплексом услуг на смартфоне и на домашних девайсах. Тарифы действуют на территории Республики Бурятия и всей Сибири, за исключением Республики Алтай и Забайкальского края.

Предложение«Для безлимита везде» включает доступ в интернет на скорости до 100 Мб/c, 500 минут бесплатных разговоров с безлимитным мобильным интернетом, облачное хранилище «Яндекс.Диск» емкостью 5 Гб, а также антивирус «KasperskyInternetSecurity» на два устройства. Плюс один год бесплатного просмотра пакета из 101 популярного телеканала «ТВ-онлайн», доступного через приложение Wink.

Абонентам, выбравшим тарифный пакет «Для безлимитных впечатлений» доступны домашний интернет с интерактивным ТВ, мобильный безлимитный интернет и дополнительные бонусы: 5 Гб на «Яндекс.Диске» и антивирус «KasperskyInternetSecurity» на два устройства.

Для любителей провести время у телевизора «Ростелеком» дополнил пакетные предложения опциями для услуги «Интерактивное ТВ»:«Управление просмотром», «Мультирум», «Видеопрокат», которые дают возможность смотреть разнообразный контент и формировать удобные сценарии просмотра ТВ для всей семьи.

– С внедрением цифровых технологий у людей появляется все больше умных гаджетов, которыми они хотят пользоваться и дома, и на работе, и в поездке. Мы ежедневно анализируем потребности наших клиентов и видим, что у них есть выраженный интерес к комплексу самых разных услуг: высокоскоростному доступу в сеть, качественной мобильной связи, телевидению в HD качестве, собственной защите или своих детей в интернете. В связи с этим мы приняли решение разработать и внедрить новые пакетные предложения, которые будут удовлетворять все разнообразие потребностей, – комментирует заместитель директора по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Александр Бойкиня.

Подключить тарифный план можно в Центрах продаж и обслуживания ПАО «Ростелеком», в Едином контактном центре ПАО «Ростелеком» или отправить заявку на подключение через сайт компании.