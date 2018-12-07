Пять наивных вопросов про сбор биометрических данных у населения

В 2017 году Центральный банк и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций решили создать в стране Единую биометрическую платформу. В итоге постановили - к концу 2018 года как минимум 20% отделений банков должны иметь устройства для считывания голоса и фотографирования клиентов, а к концу 2019 года - вообще все. Инициатива сразу же вызвала бурные обсуждения.

Мы посмотрели, как происходит сбор биометрических данных. Шли в отделение «Росбанка» с надеждой на шоу: думали, будет как в фильмах - сканирование сетчатки, снятие отпечатков… Все оказалось намного проще и быстрее. Микрофон, камера и специалист банка. Клиенту выдается текст для зачитывания, а в специальной программе делается фотография человека. Все это грузится в базу - и готово. Можно открывать вклады, получать кредиты… с помощью приложения «Ключ Ростелеком» из дома, например. В прошлом остаются походы в отделения и ожидания в очередях.

Несмотря на простоту процедуры и явную практическую ценность, все равно остается множество вопросов. На пять самых распространенных ответил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Вячеслав Куц (справа), заместитель директора макрорегионального филиала ПАО «Ростелеком», и Денис Колов (слева), директор Операционного офиса Сибирского филиала ПАО «Росбанк».Фото: Даба ДАБАЕВ

- Зачем с клиентов банков собираются биометрические данные?

- По инициативе Центрального банка и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций создается Единая биометрическая база «Ключ Ростелеком». Она нужна для того, чтобы банки или государственные службы могли идентифицировать гражданина удаленно. Все это делается для удобства людей, чтобы уйти от сложной идентификации, например, по кодовому слову, которое большинство клиентов банков просто забывают. Люди должны иметь возможность получать услуги дома, в выходные - в общем, когда и где удобно. Например, открыть или закрыть счет, получить кредит и другие услуги.

Бизнес также готов использовать биометрию для автоматизации процессов взаимодействия с клиентами: для подтверждения возраста при совершении покупок, для подтверждения личности при переходе от одного оператора связи к другому, для реализации возможностей телемедицины, дистанционной выдачи и предъявления рецептов. Один из концептов использования системы - быстрый бесконтактный проход посетителей в музеи с высокой посещаемостью.

- Придется долго сидеть в отделении и по очереди сдавать отпечатки пальцев, сетчатки?

- В биометрии есть пять основных параметров: отпечатки пальцев, сетчатки глаза, вены на ладони, голос и лицо человека. В базу сдаются последние два, которые с вероятностью 100% дают возможность идентифицировать гражданина. При планировании мы предусматривали, что большая часть запросов будут проходить через мобильные телефоны или планшеты. Снимать отпечатки пальцев или же другие параметры сейчас в большинстве случаев через них невозможно.

- Вы можете гарантировать безопасность моих данных?

- Наша компания - «Ростелеком» - не только разработчик, но и оператор Единой биометрической системы по всей стране. Для обеспечения информационной безопасности биометрических данных пользователей системы реализовано распределенное хранение данных: биометрический шаблон хранится в обезличенной форме отдельно от персональной информации - имени, отчества и фамилии, паспортных данных, СНИЛС и других сведений, включенных в базы ЕСИА (портал Госуслуги). Также было принято решение о разработке биометрической платформы, которая работает не с каким-то одним алгоритмом, а с множеством, реализуя мультивендорный подход. Взлом даже одного такого алгоритма - сложный и дорогостоящий процесс, злоумышленнику придется изучить десятки алгоритмов, которые постоянно меняются. Попадая в Единую биометрическую систему, файлы обрабатываются всеми существующими биометрическими алгоритмами и хранятся уже в виде хешей, с которыми затем сравниваются видеофайлы пользователей. Биометрия на сегодня является самым передовым механизмом защиты от мошенничества при идентификации гражданина.

- Я отрастил бороду, усы или получил травму - система меня идентифицирует?

- Если вы отрастите бороду или усы и будете в очках, система все равно распознает вас с вероятностью 100%. В общем, погрешность системы 1 к 10 миллионам. Она очень надежна. С голосом сложнее - например, при простуде или при травме лица, но это решаемые вопросы. Раз в три года планируется обновление системы. И по заявлению клиента в любой момент могут быть внесены изменения.

- Станет ли сдача биометрических данных обязательной? Не откажет ли мне банк в обслуживании, если я не захочу в нее включаться?

- Сдача персональных биометрических данных является добровольной. Даже если вы потом передумаете, то сможете удалить свои данные из системы по заявлению.