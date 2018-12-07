2018-12-06T19:32:25+03:00
Общество

Подложили свинью: поросенок—модель зарабатывает фотографиями под елкой

В Новосибирске накануне года Свиньи оказались в моде животные с пятачком. Корреспонденты «КП» побывали в гостях у поросенка Пумбы [фото, видео]
Алена КУЛЕШОВА
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Пумба любит позировать на камеру.Пумба любит позировать на камеру.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Если слышны хрюканья под елкой, это не значит, что кто-то перебрал с шампанским. Накануне Нового года по стране прокатился мода: заводить миниатюрных хрюшек. Ну а что, в год собаки покупали же щенков?..

В Новосибирске в семье Смоляниновых хрюкающий символ 2019-го появился два месяца назад. Родители подарили необычного питомца на пятилетие сына. Хрюша — не абы какая, а вислобрюхий карликовый минипиг. Теперь он не только любимец семьи, но и кормилец. Оказалось, на Пумбу — так назвали малыша — спрос у фотографов. Сибиряки хотят фотосессию под елкой и обязательно, чтобы хрюкающий символ на руках.

Поросенок по имени Пумба в свои 4 месяца уже стал популярной фотомоделью Фото: Даба ДАБАЕВ

Поросенок по имени Пумба в свои 4 месяца уже стал популярной фотомодельюФото: Даба ДАБАЕВ

— У меня двое детей, старшая дочь 7-ми лет и младший 5-ти летний сын, — рассказывает Алина. — На кошек у меня аллергия, с собакой побоялись хлопот, а минипиг оказался идеальным решением и мы купили его в подарок ребенку. Заказали специально в питомнике в Москве, Пумба приехал к нам на поезде.

Представляем, как визжал поросенок трое суток в плацкарте. Но сейчас новосибирского хрюшу уже ничего не огорчает. В квартире у Пумбы есть свой просторный вольер размером 2 на 1,5 метра, с лотком, миской и игрушками. Его самая любимая — детская машинка, которую он любит катать по вольеру, толкая носом.

Содержание домашней свинки, по словам хозяйки, дело не сложное. Кормить нужно два раза в день: утром и вечером. Любит каши и фрукты.

— Поросенок оказался очень смышленым, — говорит Алина. — Когда мы дома, мы не запираем его в вольере, и он спокойно передвигается по квартире. Дети даже пытаются его дрессировать. Особых успехов в этом пока нет, но он уже прекрасно отзывается на свою кличку, понимает правила в доме, например о том, что нельзя прыгать на мебель или грызть провода. А еще он любит выбегать мне навстречу, когда я прихожу с работы, и вилять хвостиком — вот такая вот поросячья преданность.

Поросенок по имени Пумба в свои 4 месяца уже стал популярной фотомоделью. Фото: Даба ДАБАЕВ

Поросенок по имени Пумба в свои 4 месяца уже стал популярной фотомоделью.Фото: Даба ДАБАЕВ

Алина уверяет, что не думала о заработке с помощью своего питомца. Но когда появился спрос, не растерялась. Пумба стал работать моделью.

— Вообще, мы не ставили своей целью начинать фотосессии с ним, — рассказывает Алина, — просто часто фотографировали его, даже создали ему страничку в «Инстаграме». После этого нам и посыпались предложения о съемках.

Поросенок к свету софит уже привык. Общаться фотогеничный Пумба любит со всеми, но особое предпочтение по-джентельменски отдает красивым девушкам. Со слов хозяйки, на таких съемках он просто не отходит от моделей!

— Большую толпу он переносит с трудом, а вот общение с небольшим количеством людей — всегда пожалуйста, — поясняет Алина, — он любит позировать, а если его угостить яблочком — он начинает довольно хрюкать и кажется, будто он улыбается.

Ну чего ж не улыбаться, хрюшке всегда приятней быть за столом, чем на столе под кетчупом.

Довольный поросенок Пумба.

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