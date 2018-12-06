2018-12-06T11:36:32+03:00
Общество

«Сибирский Антрацит» - партнер форума «СибЭкоПром-2018»

29 ноября в Новосибирске прошел эколого-промышленный форум «СибЭкоПром-2018»
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Особое внимание «Сибантрацит» уделяет экологической безопасности и восстановлению природных ресурсов.Особое внимание «Сибантрацит» уделяет экологической безопасности и восстановлению природных ресурсов.
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«Сибирский Антрацит» третий год подряд поддерживает это значимое событие, которое затрагивает актуальные для сибирских регионов экологические вопросы.

В этом году в центре внимания были такие темы, как охрана лесов и водных ресурсов, система обращения ТКО, применение наилучших доступных технологий (НДТ) и развитие культуры волонтерства. Участниками пленарного заседания и круглых столов стали представители власти, науки, бизнеса.

Артем Бурцев, начальник отдела охраны окружающей среды АО «Сибирский Антрацит», отметил особую актуальность темы «Применение НДТ в промышленном секторе Сибири».

- В прошлом году я выступал на форуме с докладом, делился передовым опытом нашей компании по внедрению наилучших доступных технологий. В этом году НДТ посвящен круглый стол, что говорит о высокой важности темы для всех промышленных предприятий, - рассказал Артем.

В «Сибирском Антраците» НДТ внедряются уже на протяжении двух лет. Компания использует систему оборотного водоснабжения, повышает степень очистки выбросов, применяет современные технологии пылеподавления, эффективно взаимодействует с местным сообществом, проводит обучение персонала в сфере охраны окружающей среды, ведет постоянный мониторинг экологической ситуации. Новая техника компании оснащена двигателями, соответствующими современным экологическим стандартам по выбросам, - Евро-3 и Евро-5.

- Каждый день - это маленький шаг вперед, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом, - подчеркнул Артем.

Участники форума отметили важность совместного обсуждения ключевых вопросов в сфере экологии, обмена опытом и поиска эффективных решений.

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