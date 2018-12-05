Здравствуй, дедушка Мороз, ты нам 20 тыщ принес: за долги у деда чуть не забрали iPhone

Новосибирский Дед Мороз попал впросак. Дал в интернете объявление - хотел заработать в образе сказочного старика. А клиентом оказался… судебный пристав. И как раз тот, который давно охотился именно на этого мужичка. То ли олени быстро скачут, то ли двойной сплошной не видят – у Деда Мороза была уйма дорожных штрафов.

Елена Ганькина работает в пресс-службе областного управления ФССП Росси. Она и рассказала Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск», как ее коллеге не везло с 38-летним должником:

- В отношении него было более 15 исполнительных производств на общую сумму около 20 тысяч рублей. Это штрафы ГИБДД. Гражданин явился к судебному приставу всего лишь раз, дал понять, что платить он не собирается и достаточно дерзко заявил: «попробуйте меня найти, я неуловим». Так и оказалось. У гражданина не было никаких расчетных счетов, по месту регистрации его ни разу не удалось застать.

А вот в интернете должник нашелся сам. Пристав искал Деда Мороза а наткнулся на старого знакомого. И подловил его в офисе. Сказал, что арестует iPhone. Или шубу. В этот момент дедушка растаял и отдал деньги. Должно быть, пристав весь год себя хорошо вел.

«Могли арестовать костюм деда Мороза и iPhone 7» - приставы рассказали, как разобрались с должником. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Кстати, новосибирские дедушки Морозы часто ввязываются во всякий криминал. Этот должник – безобидный дедушка. А был случай, когда мужик с седой бородой и мешком украл 7 миллионов рублей. Правда, не смог удрать от полиции. А однажды целая банда вооруженных ряженых напала на ломбард. Хуже, чем Кощей Бессмертный себя вели, честное слово.