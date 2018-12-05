2018-12-12T06:08:16+03:00
Общество

Здравствуй, дедушка Мороз, ты нам 20 тыщ принес: за долги у деда чуть не забрали iPhone

За бородой добродушного старика скрывалась наглая ухмылка автонарушителя и злостного должника. Новосибирские приставы разоблачили сказочного героя
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Не каждый Дедушка Мороз - пример для подражания.Не каждый Дедушка Мороз - пример для подражания.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Новосибирский Дед Мороз попал впросак. Дал в интернете объявление - хотел заработать в образе сказочного старика. А клиентом оказался… судебный пристав. И как раз тот, который давно охотился именно на этого мужичка. То ли олени быстро скачут, то ли двойной сплошной не видят – у Деда Мороза была уйма дорожных штрафов.

Елена Ганькина работает в пресс-службе областного управления ФССП Росси. Она и рассказала Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск», как ее коллеге не везло с 38-летним должником:

- В отношении него было более 15 исполнительных производств на общую сумму около 20 тысяч рублей. Это штрафы ГИБДД. Гражданин явился к судебному приставу всего лишь раз, дал понять, что платить он не собирается и достаточно дерзко заявил: «попробуйте меня найти, я неуловим». Так и оказалось. У гражданина не было никаких расчетных счетов, по месту регистрации его ни разу не удалось застать.

А вот в интернете должник нашелся сам. Пристав искал Деда Мороза а наткнулся на старого знакомого. И подловил его в офисе. Сказал, что арестует iPhone. Или шубу. В этот момент дедушка растаял и отдал деньги. Должно быть, пристав весь год себя хорошо вел.

«Могли арестовать костюм деда Мороза и iPhone 7» - приставы рассказали, как разобрались с должником. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

Кстати, новосибирские дедушки Морозы часто ввязываются во всякий криминал. Этот должник – безобидный дедушка. А был случай, когда мужик с седой бородой и мешком украл 7 миллионов рублей. Правда, не смог удрать от полиции. А однажды целая банда вооруженных ряженых напала на ломбард. Хуже, чем Кощей Бессмертный себя вели, честное слово.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Вадим АЛЕКСЕЕВ

 
Читайте также
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Роман Лункин: Того, кто дал денег на храм, могут изобразить в притворе, без нимба, небольшого
Руководитель центра по изучения религии Института Европы РАН рассказал «КП», может ли человек, оплативший реставрацию или строительство храма, появится в росписях на его стенах, рядом со святыми
Новости 24
Посылка с «сюрпризом»: культурист пойдет под суд за контрабанду анаболиков
«Отогреваются и идут на поиски добычи»: новосибирцев пугают затаившимися в живых елках клещами
Анатолий Локоть назвал три главные события уходящего года
Погода на день в Новосибирске: 19 декабря будет ветрено и минус 7 градусов
Новосибирский астролог рассказала, какое платье надеть на Новый год
«Борода все время лезла в нос» - мэр Новосибирска рассказал, как был Дедом Морозом
«Помог дыхательный капюшон»: в Новосибирске пожарные спасли шесть человек
Директора школы обвиняют, что заставлял учеников прыгать через костер без трусов
«Вот они, мои красоточки»: танцовщицы сняли видео не для стесняшек
«Ребята немного перепили»: полицейские ищут мужчин, устроивших стрельбу из машины
«ААА можно всё»: новосибирцы возмутились хамской парковке «Лексуса» в центре города