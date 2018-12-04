2018-12-12T06:08:16+03:00
Общество

День призывника в Новосибирске: как сибиряки устроили проводы в армию с БТР и винтовками

В столице Сибири прошла военно-патриотическая акция для будущих солдат
Татьяна СОЛОВОВА
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Выставка военной техники впечатлила подростков. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской областиВыставка военной техники впечатлила подростков. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области
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Кто сказал, что проводы в армию – это обязательно скучно и официально? Новосибирские новобранцы точно отправились на службу с совсем другим настроением: для подростков и будущих солдат в столице Сибири прошел День призывника.

- Основная цель акции – популяризировать среди молодежи службу в армии, привлечь их внимание, дать им возможность узнать, что нового происходит в вооруженных силах, - рассказывает Нина Коурдакова, начальник отдела Центра патриотического воспитания Новосибирской области. - И, конечно, попробовать себя в состязаниях и понять, что их ждет в армии.

И действительно, спорткомплекс «Заря», где проходил «День призывника», превратился в небольшую военную часть: тут тебе и выставка боевой техники прямо у спорткомплекса – пушки, боевые машины десанта, мобильные радиолокационные станции, рядом свою спецтехнику представили подразделения МЧC, а внутри спорткомплекса - выставка оружия, на которой все гости могли увидеть пистолеты, пулеметы, снайперские винтовками. Конечно, все гости праздника от такой возможности погрузиться в атмосферу военной службы были в восторге.

- Дети у нас изучают основы военно-морского дела, в том числе, к примеру, устройство корабля, занимаются военной подготовкой (подростки осваивают навигацию, топографию), а еще – историю флота, этикет, - рассказывает Михаил Глазачев, директор детского морского центра «Каравелла». – И для них это очень важно: понимать, что они будут защищать свою Родину, насколько это ответственная задача.

Больше всего впечатлений было, конечно, у подростков из военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов, которые пришли на День призывника:

- Я в военно-патриотическом клубе «Каравелла» занимаюсь уже шестой год, и хочу поступать в военное училище. Так что служба в армии для меня будет обязательной, - рассказал Никита Федотов (юноше только предстоит пойти в армию). – Мечтаю служить в морской пехоте!

И это еще не все: в спортивных зонах проходил финал соревнований среди команд-победителей муниципальных районов по нормам ГТО и военно-спортивным видам состязаний. В итоге борьбы судьи определили победителей: лучшей стала команда Казачьего кадетского корпуса г. Бердска, а среди районов г. Новосибирска – команда «Гармония» Октябрьского района.

Завершился же праздник настоящим торжеством: перед всеми собравшимися новые юнармейцы произнесли клятву, а проводы призывников к местам службы вызвали овации зрителей. Так что остается им пожелать счастливой службы!

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