Ургант и Светлаков в ожидании новосибирских героев

Скоро Новый год, а значит, уже по традиции, Тимур Бекмамбетов представит очередную нетленку и заставит россиян выстроиться в очередь в кинотеатры. Конечно же, это будут «Елки…», только на сей раз «…Последние».

В главных ролях до боли знакомые лица: Иван Ургант, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев. Конечно же, героев ждут новые приключения: Снегурочка спасет одинокого дедушку; тюменский хипстер поможет дяде Юре правильно сделать предложение своей возлюбленной; Борис сделает все возможное, чтобы его друг Женя не вернулся в Якутию. Дальше - больше: любовь, стресс и... Лучше увидеть кинокомедию своими глазами, тем более что сибиряки могут это сделать одними из первых в стране. Премьера фильма в Новосибирске состоится в «Победе» 14 декабря.

Но это не главное. Создатели «Елок» хотят отметить сибиряков, которые в этом году совершили добрые дела и благодаря сайту kp.ru получили известность. Уважаемые читатели нашего сайта, в этой подборке - рассказы о сибиряках, поступками которых можно гордиться. Напомним истории, которые вы читали и к которым оставляли отзывы. Сейчас надо лишь проголосовать за одну них. Победитель получит билеты на звездную премьеру.

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