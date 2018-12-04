2018-12-12T06:08:16+03:00
Общество

Не дадут замерзнуть: новосибирские водители в холода бесплатно подвозят пешеходов

А дорожники запустили круглосуточный телефон для помощи автомобилистам
Татьяна СОЛОВОВА
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В Новосибирск пришли холода.В Новосибирск пришли холода.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Утром 4 декабря столбик термометра впервые этой зимой показал -28, заставив всех пешеходов «превратиться в капусту». Без пуховика, шарфа, свитера на улицу носа не покажешь. Но и это в холода не спасает, особенно когда приходится ждать транспорт на остановках. И тогда в морозы на помощь пешеходам приходят водители: они совершенно бесплатно подвозят продрогших новосибирцев. Такой вот морозный почин.

Один из таких водителей - новосибирец Юрий Емонаков.

- Я уже не первый год так помогаю горожанам: денег никогда не беру, хоть и предлагают заплатить на бензин, - говорит сибиряк. - Мой автомобиль хорошо знают в Чистой Слободе и около «Меги»: я обычно между этими двумя точками курсирую. Утром, где-то в промежутке с семи до полвосьмого, забираю людей с остановки «Чистая Слобода», а мимо остановки «Мега» еду где-то с четырех до полпятого.

- И зачем вам это надо? В чем ваша выгода?..

- Знаете, я тоже оказывался в подобных ситуациях, когда в морозы мерз на улице. Поэтому просто хочется помочь! Говорю вам совершенно искренне.

Если видите эту машину, смело ее тормозите: Юрий по возможности подвезет вас бесплатно. Фото: Юрий ЕМОНАКОВ

Если видите эту машину, смело ее тормозите: Юрий по возможности подвезет вас бесплатно. Фото: Юрий ЕМОНАКОВ

К слову, не остаются без помощи на загородных трассах и сами водители.

- По дорогам будет курсировать специальный транспорт, в котором можно отогреться, получить помощь и вызвать спасателей, - рассказали в правительстве Новосибирской области. - Кроме того, службы ТУАД настроены на соответствующие частоты радиолюбительских каналов, специалисты регулярно слушают сообщения водителей.

Также сами водители могут обратиться за помощью в единую диспетчерскую службу Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области по телефону 730 (для абонентов МТС) или 8-913-949-00-30 (для абонентов других сотовых сетей).

ВАЖНО

Как вести себя в холода?

Вот несколько советов от ГУ МЧС России по Новосибирской области.

1. Отдавайте предпочтение теплой свободной, многослойной одежде. Запаситесь меховыми стельками и шерстяными носками, которые сохраняют сухость ног. В мороз не носите металлические украшения, в том числе золотые и серебряные.

2. Обувь должна быть свободной. Прослойка воздуха удерживает тепло, а в тесной, плотно прилегающей к ноге обуви замерзнуть можно очень быстро.

3. Обязательно закрывайте уши и лицо - на этих участках кожа наиболее чувствительна к холоду. В ветреную погоду и тем более в метель натягивайте шапку на лоб и закрывайте лицо шарфом так, чтобы открытыми оставались только глаза.

4. Откажитесь от алкоголя - это создает иллюзию тепла и приводит к переохлаждению. Питайтесь полноценно. Еда - источник тепла. Если вы замерзли, перекусите чем-нибудь горячим или выпейте чай.

5. Длительное пребывание на одном месте без движения ускоряет процесс замерзания. Почувствовав, что замерзаете, трите руки друг о дружку, стучите ногами, шевелите пальцами ног, прыгайте, делайте круговые движения руками.

Что делать, если мороз покусал

1. Не давайте человеку спиртное, не растирайте замерзшие участки снегом или шерстяной тканью, не прикладывайте грелку, не делайте согревающие компрессы и теплые ванночки и, наконец, не смазывайте кожу маслами или жирами.

2. Нужно как можно быстрее доставить пострадавшего в теплое место и вызвать «Скорую помощь».

3. Пока врачи едут, снимите с человека обувь и одежду, чтобы не вызвать вторичное травмирование тканей, наденьте на него теплое и сухое белье, укутайте одеялом.

4. Дайте теплое питье и еду, чтобы организм постепенно отогревался.

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