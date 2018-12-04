2018-12-04T13:34:11+03:00
Общество

Волонтеры Новосибирской ГЭС получили награду за добрые дела

Торжественное награждение состоялось в рамках Конвента волонтеров
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Команду волонтеров Новосибирской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») наградили благодарственным письмом администрации Советского района за высокую социальную ответственность и поддержку добровольческих инициатив.Команду волонтеров Новосибирской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») наградили благодарственным письмом администрации Советского района за высокую социальную ответственность и поддержку добровольческих инициатив.
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Торжественное награждение состоялось в рамках Конвента волонтеров, который прошел 29 ноября в администрации Советского района, в мероприятии приняли участие более 200 волонтеров. Были представлены самые разные виды добровольческой деятельности - от раздельного сбора мусора до поиска пропавших людей.

Волонтерское движение на Новосибирской ГЭС развивается с 2014 года. Ключевым направлением деятельности является участие гидроэнергетиков в жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках программы социально-профессиональной адаптации воспитанников детских домов «Молодая энергия»* волонтеры Новосибирской ГЭС ведут работу с ребятами подшефного учреждения МКУ Центр «Созвездие» - знакомят с профессиями, связанными с гидроэнергетикой, проводят ознакомительные экскурсии на ГЭС, ведут занятия по подготовке детей к участию в чемпионатах WorldSkills Juniors, дают уроки практического применения возобновляемых источников энергии. Кроме этого, по инициативе добровольцев для детей проводятся благотворительные мероприятия, приуроченные к праздничным датам и знаменательным событиям, товарищеские спортивные матчи. Вместе с волонтерами ребята из «Созвездия» принимают участие в спартакиадах ко Дню энергетика и экологических акциях «оБЕРЕГАй».

Волонтеры Новосибирской ГЭС ведут работу с ребятами подшефного учреждения МКУ Центр «Созвездие».

Волонтеры Новосибирской ГЭС ведут работу с ребятами подшефного учреждения МКУ Центр «Созвездие».

ПАО «РусГидро» в ходе реализации социальных инициатив, направленных на поддержку воспитанников детских домов, использует два подхода. Первый заключается в оказании адресной благотворительной помощи детским социальным учреждениям, второй - это формирование благоприятных условий для скорейшей адаптации детей-сирот к самостоятельной жизни. Важной миссией волонтерских команд, составленных из числа работников-добровольцев «РусГидро», является формирование устойчивого интереса к инженерным специальностям и профессиональная ориентация подростков в гидроэнергетическую отрасль. Также их работа нацелена на развитие социальных знаний и навыков детей-сирот, развитие их личностных особенностей и талантов, интеллектуальных и коммуникативных способностей.

НАША СПРАВКА

* Программа «Молодая энергия» ПАО «РусГидро» реализуется в 20 детских домах в 9 регионах России. Ее задача - формирование у детей мотивации на получение профессии и дальнейшую профессиональную деятельность.

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