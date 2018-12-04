2018-12-04T12:31:36+03:00
Недвижимость

Предлагаем Вашему вниманию новые комплексы ApartRiver и ЖК «Гранит»!

5 декабря стартует продажа квартир в ApartRiver и ЖК «Гранит»
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От первого дома до Оби всего 50 шагов.От первого дома до Оби всего 50 шагов.
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Жилой квартал состоит из апартаментов ApartRiver и квартир ЖК «Гранит». Дома расположены в исключительно удобном месте, рядом с гостиницей River Park. До метро несколько минут пешком, а до площади Ленина всего 3,5 км.

Это действительно уникальное место, такой близости к реке больше нет нигде: от первого дома до Оби всего 50 шагов. Вашему виду из окна позавидуют все знакомые: успокаивающая гладь набегающих волн, высокое небо и графичные мосты. Во всех квартирах, которые выходят на реку, лоджии застеклены огромными окнами в пол.

Ощущение уюта возникает сразу.

Ощущение уюта возникает сразу.

Все апартаменты в Apart River от 25 до 56 квадратных метров – и доступны по цене. Великолепный вариант для первого самостоятельного жилья или хороший подарок родителям-пенсионерам – они смогут гулять и наслаждаться природой. Подходящее решение для тех, кто хочет квартиру побольше: можно купить несколько и объединить, это также предусмотрено проектом.

В ЖК «Гранит» представлены просторные квартиры: однокомнатные до 40 квадратных метров, двухкомнатные – 55 - 63 квадратов, трехкомнатные студии по 70-75 метров и четырехкомнатные студии по 95 квадратов». Если платить за ипотеку, то должно быть приятно.

Ощущение уюта возникает сразу, еще в подъезде: просторный холл первого этажа с высокими потолками, стильными люстрами, элегантной отделкой гранитом и мрамором. Лифты выполнены под заказ по собственным дизайн-проектам, чтобы они надежно работали и радовали глаз.

В двух комплексах предусмотрены два уровня подземной парковки, которая связывает квартиры и апартаменты грузопассажирским лифтом. Также для комфорта гостей и жителей есть открытые парковочные места.

Официальный старт продаж в ApartRiver и ЖК «Гранит» состоится 5 декабря по адресу: ул. Романова, 55, 2-й этаж.

Для первых покупателей действуют стартовые скидки и специальные условия, подробности уточняйте в отделе продаж. Так же для тех, кто поставит брони - подарки от партнеров.

Ждем Вас по адресу:

ул. Романова, 55, 2-й этаж, с 09.00 до 18.00

ул. Добролюбова, 1 стр. (консультационный центр)

Телефон отдела продаж: (383) 209-28-44

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте smssnsk.ru

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