Семьям, которые покупают квартиру, теперь можно не переплачивать за лишние «квадраты»
Что самое главное для большой семьи? Во-первых, не переплачивать лишние деньги за квартиру. Во-вторых, у каждого должно быть личное пространство - и у родителей, и у детей. А ведь еще нужно место для общения с гостями и очень желательно, чтобы все вещи были на своих местах. Как планировка может решить все эти задачи сразу?
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В доме «Маяк» архитекторы позаботились о больших семьях, создав эргономичные полноценные трехкомнатные квартиры, где каждый квадратный метр - функционален. Одна из полюбившихся планировок – «трешка» площадью 71,10 кв.м с отличной стоимостью от 61 000 рублей за «квадрат». Стоит поторопиться с покупкой, пока цены не выросли.
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Чем так хороша «трешка» для большой и дружной семьи?
• Удобно собираться на прогулку. Здесь прихожая соединена с ливингом, а это значит, что места хватит всем.
• Два санузла – никаких очередей по утрам.
• Три уютных спальни, где можно разместить все необходимое.
• И, конечно, сердце квартиры –ливинг с видом на Бугринский мост.
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«Маяк» - это дом на берегу реки в 15 минутах ходьбы от метро «Речной вокзал» в спокойной локации улицы Обская. Девелопер проекта «Группа Мета» создает удобный дом для жизни – здесь будет обустроенный двор, своя прогулочная зона и даже комната для мытья лап ваших питомцев.
Напомним, проект «Маяк» получил проектное финансирование в Сбербанке.
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НАША СПРАВКА
Застройщик: ООО СК «Мета-Обская»
Проектная декларация на сайте groupmeta.ru
Ипотека предоставляется: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк», «Газпромбанк» (АО), ПАО Банк «ФК «Открытие»
Узнайте больше о доме «Маяк» по телефону 8 (383) 383-24-40, на странице ВКонтакте. Выбирайте удобную планировку по хештегам в нашем Instagram
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