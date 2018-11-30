Кикбоксерша против школьников-хулиганов: в Новосибирске провели «Кубок Первой Сборной»

Вы знаете, что такое туль? Нет, мы ничего не перепутали: именно так в тхэквондо называется сочетание атакующих и защитных движений. Даже самые маленькие спортсмены знают, что туль бывает личный – это когда ты один демонстрируешь свою технику, и командный – когда приемы показывают несколько человек вместе. Это первое, что нам разъяснили мамы юных спортсменов, когда мы попали на фестиваль боевых единоборств «Кубок Первой Сборной». Соревноваться дети начали именно с этого упражнения, так что «ликбез» был очень кстати.

Сам фестиваль прошел в Новосибирске во второй раз и посвящен был 100-летию военной контрразведки. К слову, первая сборная Российской Федерации по прикладному каратэ и рукопашному бою состояла из сотрудников Управления КГБ СССР по Новосибирской области и в течение 5 лет (с 1980 по 1985 гг.) оставалась непобедимой на Чемпионатах общества «Динамо» СССР. С этого и начали развиваться боевые искусства в Новосибирской области.

В этом году побороться за Кубок приехали более пятисот спортсменов из Республики Алтай, Алтайского края, Новосибирской, Пермской, Омской, Кемеровской и Томской областей. А судьи, тренеры и почетные гости соревнований, пока дети готовились к соревнованиям, с удовольствием вспоминали о том, как сами пришли в спорт:

- Мне тогда было 8 лет: это были времена каратэ, тогда развивалось только оно, - вспоминает Эмзари Трунин, президент Новосибирской областной федерации тхэквондо. – Записаться тогда в секцию было невозможно: в группах было по 500 человек, чтобы попасть туда, нужно было отстоять, как в голодное время за хлебом. Родители видели, как я дома по журналам и фильмам тренировался: все наше поколение смотрели кино про единоборство и буквально сходили с ума по ним.

Сейчас, конечно, все намного проще: Юлия Контарева отдала своего сына Тимофея в секцию, когда ему исполнилось 6 лет.

- Спорт приучает к дисциплине, ребенок растет более развитым. И мальчикам единоборства нужны, чтобы защищать и себя, и других, - говорит Юля.

Тимофей Контарев защищает своих друзей в школе.Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Кстати, защищать других третьекласснику уже пришлось:

- Мой друг поссорился в школе с одноклассником, пришлось за него заступаться, - по-детски объясняет Тимофей Контарев.

Боролись за победу не только мальчишки: одной из участниц фестиваля стала 11-летняя Даша Белокопытова.

- Я занималась кикбоксингом четыре года, а три месяца назад увлеклась тхэквондо, - рассказывает Даша. – У меня двое младших братьев, и я их всегда защищаю, если их кто-то обидит в школе.

Кстати, один из братьев Даши – Миша – пошел по стопам сестры и тоже занимается единоборствами.

А вот 11-летний Дима Наговицин осваивает тхэквондо уже пять лет:

- Я пришел в секцию летом перед 1 классом: папа рассказал, что он в школе тоже тхэквондо занимался, участвовал в соревнованиях, и мне тоже захотелось! - поделился мальчик.

И родители Димы могут по праву им гордиться: мальчик одолел соперников в личном туле!