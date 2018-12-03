2018-11-30T13:23:01+03:00
Общество

Новосибирцы смогут подписаться на смартфон

С 1 декабря 2018 года Компания МТС запускает в собственной розничной сети программу продажи смартфонов по подписке
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В рамках программы новосибирские покупатели смогут пользоваться выбранным гаджетом, ежемесячно оплачивая фиксированную сумму.В рамках программы новосибирские покупатели смогут пользоваться выбранным гаджетом, ежемесячно оплачивая фиксированную сумму.
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По истечении 12 месяцев, когда общий объем выплат составит примерно половину от стоимости смартфона, пользователь сможет обменять устройство на новую модель, продолжив платить за сервис подписки. Все участники шеринговой программы получат скидку на мобильную связь МТС, а ежемесячный платеж за смартфон будет списываться непосредственно с мобильного счета.

Если пользователь решит оставить смартфон себе, а не менять его на новый через год, то он продолжит оплачивать подписку еще до шести месяцев, в зависимости от выбранной программы.

Сервис будет доступен всем абонентам МТС и тесно интегрирован с номером пользователя: ежемесячный платеж списывается с мобильного счета вместе с абонентской платой за тариф, при этом пользователь получает скидку 10% на услуги связи на весь период использования подписки.

На первом этапе в программе будут участвовать смартфоны Samsung, а стандартный срок выплат составит 12 месяцев. В начале 2019 года акция будет расширена на других производителей, а пользователи смогут оформить подписку на 24 месяца.

— Шеринговая модель продажи продуктов и услуг уже зарекомендовала себя как эффективная и комфортная для клиентов на многих рынках. В отличие от рассрочки, пользователю не нужно искать, как и где оплатить кредит и что делать с бывшим в употреблении устройством, — отмечает генеральный директор розничной сети МТС Александр Мосякин. — Это хороший пример объединения возможностей МТС, как мобильного оператора, банка и крупнейшей непродовольственной розницы России для создания уникальных преимуществ для клиентов. В данном случае это скидки на связь и гаджеты, нестандартная форма кредитования и возможность оплаты всего комплекса сервисов с единого мобильного счета.

Подробные условия акции будут опубликованы на сайте shop.mts.ru 1 декабря.

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