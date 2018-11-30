Будете сдавать ЕГЭ - не жадничайте!

Современный студент-гуманитарий может претендовать на головокружительную карьеру и работу на международной арене. Об этом наш разговор с деканом факультета гуманитарного образования НГТУ. Марк Ромм ответил на вопросы в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск».

«На втором курсе я начал работать исключительно в профессиональной сфере. Работал с хорошими и достаточно крупными проектами. Сначала - в агентстве, а дальше меня рекомендовали, и уже клиенты сами находили меня. После окончания НГТУ устроился работать маркетологом с функциями PR-менеджера в маркетинговое агентство, а сейчас являюсь его непосредственным управляющим».

«С 2008 по 2013 год училась на специальности «теория и методика иностранных языков и культур», впоследствии получила диплом специалиста. Годы обучения были удивительными, насыщенными и очень интересными! Я познакомилась с такими языками, как латынь, древнегреческий, древнеанглийский, испанский. Учила французский и английский языки. В данный момент работаю в частном образовательном учреждении. У меня более 160 учеников по всему городу. Еще раз спасибо НГТУ и кафедре иностранных языков за пять прекрасных лет обучения, за знания и за теплую атмосферу!»

«Простое детское увлечение японской анимацией со временем переросло в заинтересованность самой страной - ее культурой, историей, языком. В итоге хобби стало моей профессией и любимым делом. Выбрав специальность «регионоведение» я получила то, что искала, - глубокое изучение японского языка, истории, культуры, экономики стран Юго-Восточной Азии. Сейчас я преподаю японский язык в языковой школе и сотрудничаю с японской компанией в сфере переводов. Хочу сказать спасибо преподавателям кафедры международных отношений и регионоведения за профессионализм, глубокие знания, внимательное отношение и поддержку. Благодаря вам я нашла свой путь к успеху».

Это - история успеха с сайта НГТУ (www.nstu.ru). Окончив вуз, ребята рассказывают, как сложились их судьбы. Всего несколько лет назад успешные и счастливые карьеристы были простыми студентами, занимались на факультете гуманитарного образования. Подобных примеров - масса. Вчерашние студенты сегодня - уже руководители российских компаний, незаменимые сотрудники зарубежных предприятий.

О том, как работает кузница гуманитарных кадров, наша беседа с Марком Роммом, деканом ФГО НГТУ.

- Марк Валерьевич, в прошлом году Новосибирский государственный технический университет стал опорным. Что дает вузу такой статус?

- Современный университет - это, прежде всего, научно-образовательный центр. Это экологичная модель предпринимательства. Это университет, который готовит практико-ориентированных студентов. Теория, конечно, существует. Но замшелые лекции о том, как Адам пахал, а Ева пряла, студентам уже не нужны. Мы учим ребят применять знания.

Модернизируются образовательные технологии, структура вуза. В частности, перед университетом поставлена задача перевести ряд направлений подготовки магистратуры на преподавание на английском языке. Сама жизнь заставляет нас двигаться в этом направлении. В 2021 году мы намерены организовать набор на два направления магистерской подготовки. Это «европейские исследования» на кафедре филологии и «педагогическое образование, преподавание иностранных языков» на кафедре иностранных языков. Обучение будет полностью на английском языке. Это все - элементы работы регионального опорного университета.

- Как действующему журналисту, мне интересно, как вуз готовит моих будущих коллег. Чему сейчас учат будущих сотрудников СМИ?

- Мы решили лицензировать новое направление подготовки - медиакоммуникации. Направление более широкое, более мобильное, ориентированное не столько на печатные средства массовой коммуникации, сколько на электронные. У нас есть просто «филология», есть профиль «филологическое обеспечение журналистской деятельности». Теперь, надеюсь, будет направление с акцентом на электронные медиа.

При этом у студентов, которые намерены связать свою жизнь со СМИ, появились новые возможности в НГТУ. На факультете гуманитарного образования создан региональный молодежный медиацентр, который сами студенты назвали «Еж-медиа». Медиацентр включает в себя полноценную студию со всем необходимым оснащением для подготовки телевизионного и радийного материала.

- Чему еще можно научиться на ФГО?

- Факультет постепенно превращается в большую лингвистическую структуру. Соответствующие кафедры в этом году продемонстрировали колоссальный набор. На кафедру иностранных языков в этом году мы взяли пять групп, в среднем по 25 человек. На кафедру международных отношений и регионоведения - три группы. У ребят огромный интерес к изучению языков.

- Каковы возможности у таких студентов?

- На кафедре иностранных языков мы предлагаем на выбор английский и немецкий либо английский и французский. Также есть уникальное предложение - английский и русский жестовый. На кафедре международных отношений и регионоведения студенты изучают как азиатские языки (китайский, японский либо корейский), так и европейские, выбирая между английским, французским, немецким и польским. И это очень ценная возможность. Сейчас мы видим, что для успешной работы на международной арене знания одного иностранного языка бывает уже недостаточно.

- Время идет быстро, и уже скоро выпускникам предстоит готовиться к новому сезону ЕГЭ. Марк Валерьевич, какой совет можно дать ребятам, которым предстоит поступать?

- Уважаемые ребята! 1 февраля 2019 года у вас дедлайн. Та самая дата, до которой вы должны принять решение по набору ЕГЭ, который вам предстоит сдавать. От того, какие экзамены вы сдадите, будет зависеть, на какие направления подготовки вы сможете претендовать. Для некоторых направлений необходимо сдать биологию, для некоторых - обществознание, литературу. Не ограничивайте себя только обязательным набором ЕГЭ. Он сильно сокращает возможности для дальнейшего определения вашей будущей профессиональной карьеры. Зайдите на портал НГТУ (www.nstu.ru), изучите наборы ЕГЭ и не жадничайте, постарайтесь дать себе широкую дорогу в будущее!