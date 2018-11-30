Куда потратить гигабайты: на спасение животных, на поиск объявлений о кастинге и ремонт машины «Скорой помощи»

Для абонентов Tele2 уже давно действуют «Другие правила». Им доступны инновационные сервисы, которые не имеют аналогов на мобильном рынке. И теперь их стало еще больше. Tele2 запустил услугу «Делитесь гигабайтами». Абоненты открытой тарифной линейки «Мой Tele2» могут дарить интернет-трафик бесплатно, быстро и без ограничений пользователям любых пакетных тарифов, даже архивных!

Мы расспросили новосибирцев самых разных профессий, как часто они пользуются мобильным интернетом, что может произойти, если он вдруг закончится и как бы они распорядились подаренными гигабайтами.

Алиса Богомолова.

Алиса Богомолова, волонтер Центра реабилитации диких животных:

- Я всегда, когда нет Wi-Fi, пользуюсь мобильным интернетом. Социальные сети и WhatsApp - все, что может пригодиться в работе. Телефон всегда под рукой, ведь ко мне обращаются за помощью. Люди скидывают фотографии пострадавших животных и птиц. И бывает очень сложно, когда находишься где-то в разъездах, а люди просят помочь - подобрали кого-то. И у меня не всегда получается ответить - не уходит сообщение, например, потому что трафик закончился. Иногда бывает, не хватает гигабайтов, чтобы просто зайти в интернет-банк, чтобы пополнить счет и продлить их. Чем дольше я отвечаю - тем хуже может стать животному, которое, образно говоря, ждет помощи на другом конце провода. Благодаря услуге «Делитесь гигабайтами» от Tele2 я могла бы и дарить, и получать гигабайты. Сегодня выручу я, завтра - меня.

Марина Уржумова.

Марина Уржумова, стилист, визажист и колорист:

- Я очень активно пользуюсь мобильным интернетом. Телефон в руках постоянно. Можно сказать, практически всегда. Для работы, для связи с клиентами. В принципе мне сейчас хватает гигабайтного трафика, но я совсем скоро отправляюсь в поездку… И хотела бы, чтобы мне дарили гигабайты! В основном они тратятся на Инстаграм: просмотр видео, фото, выкладка моих работ… Очень важно, чтобы интернет, причем быстрый, у меня был всегда. На подаренные гигабайты следила бы за конкурентами! Шутка, но, как говорится, в каждой шутке… Для стилиста и визажиста очень важно знать последние тенденции, а также видеть, что делают другие мастера.

Захар Зорин.

Захар Зорин, водитель машины детской реанимации «Скорой помощи»:

- Я постоянно пользуюсь мобильным интернетом, чтобы искать информацию по ремонту машины или по расположению домов. Я работаю на иномарке - «Фольксвагене», многого о ней не знаю. Учусь, ищу информацию - на это уходит колоссальное количество гигабайтов. Часто нужно найти дом на вызове. Я вырос в Новосибирске, но город развивается: какие-то дома сносятся, какие-то строятся… У нас есть очень интересные улицы с необъяснимым расположением домов - настолько непонятным, что даже местные жители не могут помочь советом. А интернет - может. На все это я и тратил бы подаренные гигабайты, хотя с удовольствием и делился бы ими тоже.

Олег Захаров.

Олег Захаров, режиссер:

- Мобильный интернет помогает быстро решать рабочие моменты - я списываюсь с актерами, объявляю кастинги. Благодаря интернету можно за очень короткое время собрать большое количество людей в одном месте, например, на съемки. Операторы и монтажеры часто присылают мне черновики фильмов и роликов - и это достаточно большой объем, который нужно оперативно посмотреть на телефоне. Пока хватает гигабайтов, поэтому я дарил бы их, раз есть такая услуга - «Делитесь гигабайтами» от Tele2. А если получал бы их в подарок, то передаривал бы тому, кому они нужнее, - плюсик в карму.

Юлия Казанцева.

Юлия Казанцева, адвокат по медицинским делам:

- Мобильным интернетом пользуюсь примерно 16 часов в сутки, в основном по рабочим вопросам. Смотрю нормативную базу, а также веду рабочий блог в Инстаграме. Очень важно, чтобы интернет работал быстро. В суде часто использую телефон. Иногда сидишь на процессе, и нужно что-то посмотреть. Буквально на днях такая ситуация произошла - мне нужно было узнать порядок оказания платных медицинских услуг. Естественно, я зашла в интернет с мобильного. Многие сидят в суде с компьютером. Мне удобнее с телефоном. Тем более что сейчас, оказывается, можно делиться гигабайтами! Иногда приходится коротать время в ожидании процесса - сидим под дверями и по полтора, и по два часа... На это бы и потратила подаренные гигабайты. Я больше люблю получать, но в принципе могла бы и поделиться трафиком, например, с сыном.