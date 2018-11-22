«Ростелеком» в Новосибирске наградил победителей конкурса среди школьников-читателей электронных книг

Литературное состязание проходило в формате онлайн-квеста, который разработала старший методист «ОблЦИТ» Валентина Вержанская. В течение четырех дней ученики собирали «Венок литературных юбилеев» из имен российских поэтов, чьи торжественные даты со дня рождения отмечались в этом году. Задания конкурса основывались на произведениях Василия Жуковского, Гавриила Державина, Федора Тютчева, Владимира Маяковского, Владимира Высоцкого и ныне здравствующего детского поэта Тима Собакина. Основное условие – юные книголюбы должны использовать возможности школьных электронных библиотек.

Проект по созданию школьных информационно-библиотечных центров в Новосибирской области стартовал в 2016 году. Сегодня в нем участвуют 70 процентов образовательных учреждений региона. По данным «ОблЦИТ», в 2018 году из фонда «Виртуального читального зала» было выдано более 116 тысяч электронных книг. Для сравнения в 2016 – 3451, в 2017 – 44181. Среди активных читателей – школьники Искитимского, Чановского, Кыштовского, Куйбышевского, Татарского, Баганского и Чистоозерного районов области, учащиеся Аэрокосмического лицея им. Ю. В. Кондратюка, средних школ № 90 и № 207 Новосибирска.

– Мы выбрали «Ростелеком» для наполнения региональной виртуальной библиотеки, потому что его предложение оказалось самым интересным. Каждое электронное издание, которое поступает в библиотечный фонд, доступно в 2000 экземплярах, то есть книгу одновременно могут взять две тысячи школьников, а общий объем выдачи книги составляет не менее 9140 раз. «Ростелеком» также оказывает техническое обслуживание процесса, информационное и методическое сопровождение, – рассказала Валентина Вержанская.

В 2018 году оператор дополнил виртуальные школьные библиотеки Новосибирской области двухсот двадцатью полнотекстовыми электронными изданиями книг и журналов. Всего региональный читальный онлайн-зал насчитывает свыше 1600 наименований от русской классики до научно-популярной литературы.

– Сегодня в системе образования активно используются электронные учебники и дневники, интерактивные доски и онлайн-курсы. Между тем, цифровые технологии особенно востребованы в школьных библиотеках, которые по-прежнему остаются важными информационными центрами, особенно в населенных пунктах, расположенных в дали от крупных центров. Автоматизация процессов информационно-библиотечного обслуживания в школах – это совместный проект «Ростелекома» и образовательных учреждений региона. Мы очень надеемся, что электронные библиотеки станут настоящим источником знаний для подрастающего поколения, – отметил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.