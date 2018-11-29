2018-11-29T05:28:12+03:00
Общество

Установлены новые режимы работы Новосибирской ГЭС

Новый режим работы для Новосибирской ГЭС установило Верхне-Обское бассейновое водное управление (территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов)
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С 24 ноября ГЭС работает в базовом режиме расходов 850±50 м3/с.С 24 ноября ГЭС работает в базовом режиме расходов 850±50 м3/с.
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По данным на 28 ноября 2018 года, средний уровень Новосибирского водохранилища составил 112,47 м БС (нормальный подпорный уровень водохранилища - 113,5 м БС). Приток к створу Новосибирского гидроузла в ноябре - около 700 м3/с, что составляет 93% от нормы. Расходы в нижний бьеф в настоящее время определяются поддержанием уровня воды, необходимого для обеспечения работы водозаборов города Новосибирска, и на 28 ноября составляют 860 м3/с.

В случае изменения гидрологической обстановки режим работы Новосибирской ГЭС может быть оперативно изменен по решению Верхне-Обского БВУ.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации режимы наполнения и сработки водохранилищ, в том числе режим пропуска паводков на ГЭС, устанавливаются государством в лице Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) и его территориальных органов - Бассейновых водных управлений (БВУ). Режим работы водохранилищ устанавливается в соответствии с утвержденными Правилами использования водных ресурсов. С целью учета интересов водопользователей, условий безопасной эксплуатации сооружений при установлении режима работы водохранилищ принимаются во внимание рекомендации специально созданных межведомственных рабочих групп, в состав которых входят представители исполнительной власти регионов, органов МЧС РФ, Минсельхоза, Россельхознадзора, Росморречфлота, АО «Системный оператор Единой энергетической системы». Режимы работы ГЭС изменяются только после получения указаний Росводресурсов.

В свою очередь Росводресурсы при определении режимов работы ГЭС ориентируется на специально разработанные специалистами и официально утвержденные на государственном уровне Правила использования водных ресурсов водохранилища (ПИВР).

Информация о гидрологической обстановке на ГЭС, входящих в состав РусГидро, представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики здесь.

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