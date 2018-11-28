Автомобили легендарного бренда УАЗ теперь продаются в Новосибирске по новым стандартам

Перед тем, как вместе с гендиректором ГК «Автолига» Игорем Кошкиным перерезать символическую ленточку, московский гость церемонии – руководитель департамента розничных продаж ООО «УАЗ» Даниил Кураев, особо подчеркнул статус события:

– Я рад быть в гостях на хлебосольной, богатой новосибирской земле, и участвовать в столь торжественном мероприятии по открытию первого в России автосалона бренда УАЗ, оформленного по новым стандартам.

Церемония открытия включала в себя развлекательную программу для многочисленных гостей, экскурсию по сервисной зоне, а также захватывающее приключение – тест-драйв внедорожников УАЗ «Патриот», совмещенный с квестом.

Открытие автосалона «УАЗ Луна Авто»: пресс-конференция

Торжественной части предшествовала пресс-конференция, на которой собравшимся журналистам рассказали, как всё начиналось. Первым выступил генеральный директор ГК «Автолига» Игорь Кошкин:

– Дилерский центр, который мы с вами сегодня открываем, и тот бизнес, который мы здесь начали, это новая веха для меня, и, наверное, новая веха в автомобильном бизнесе – я не побоюсь этого слова – Новосибирска точно. Потому что те решения, которые мы уже здесь воплотили, и те решения, которые мы планируем еще здесь воплотить, являются если не революционными, то достаточно интересными, новыми, и точно инновационными. Потому что здесь мы уже начали применять в полной мере современные IT-технологии, бизнес-процессы и коммуникации – то есть это такая наша своеобразная экспериментальная площадка. Мы здесь будем постоянно экспериментировать с процессами, будем постоянно экспериментировать с какими-то новыми решениями, которые будем потом проецировать на весь бизнес.

Открытие автосалона «УАЗ Луна Авто»: сервисная зона

Затем Игорь Кошкин отметил, что период возведения и запуска нового дилерского центра проходил параллельно с обновлением модельного ряда УАЗ:

– УАЗ в это же время объявил ребрендинг, и вот то, что вы сейчас видите с точки зрения визуальной – в самом шоуруме, непосредственно с внешней стороны фасада – это новые решения, новое «брендовое лицо». На сегодняшний день мы единственные, кто сейчас представляет бренд УАЗ в новом качестве. Так в стране в ближайшее время будут выглядеть все салоны УАЗ. Быть первым всегда почетно.

Открытие автосалона «УАЗ Луна Авто»: сервисная зона

Открытие автосалона «УАЗ Луна Авто»: сервисная зона

Далее слово взял Даниил Кураев, руководитель департамента розничных продаж ООО «УАЗ» (г. Москва). Речь зашла о ближайших планах Ульяновского автозавода приступить к выпуску моделей «Патриот» и «Профи» с автоматической коробкой передач, о знаменитой «буханке», уникальные свойства которой позволяют говорить о долгой жизни на конвейере, и в целом о силе легендарного бренда:

– Про автоматическую коробку передач история понятная, есть уже автомобили и «Профи», и «Патриот», которые эксплуатируются. Определялись окончательно с коробкой передач – какую будем устанавливать, остановились на варианте Punch, и производство автомобилей с автоматом запланировано на сентябрь следующего года. А в этом году произошло улучшение текущей версии «Патриота» – машина претерпела серьезные улучшения с точки зрения шумоизоляции, управляемости, тяговых показателей двигателя. Автомобиль стал более городским, более комфортным – устранили именно все маленькие детали, которые раньше отвлекали водителя от качественного управления. «Буханка» – у нее есть хайповая ниша. Этот автомобиль популярен в базе. Японцы многие покупают эту машину, переделывают как «сёрф-мобиль». Продаем, например, в Латинскую Америку «Хантеры» и «буханку». По сути – это два единственных в мире утилитарных автомобиля на данный момент. «Буханка» – это самый доступный цельнометаллический фургон с уникальными углами въезда/съезда, дорожным просветом и геометрической проходимостью, ей нет замены, у нее конкретная цель. Вообще у нас машины креативные, на самом деле – это особенность нашего бренда, так как он по силе не уступает многим иностранным брендам, просто у нас своя история – насыщенная, подтвержденная яркими подвигами, историческими событиями.

Открытие автосалона «УАЗ Луна Авто»

На пресс-конференции в честь открытия дилерского центра «УАЗ Луна Авто» также выступил Александр Гриб, и.о. главы администрации Ленинского района Новосибирска:

– В процессе нашего знакомства мы столкнулись со многими технически сложными вопросами. И очень приятно, когда есть такие «умные головы», такие умные люди – хочется всегда им помогать. Вы знаете, в этой местности у нас есть проблемные места – у нас заболоченное всё вокруг, много сюрпризов было, но очень креативно и быстро мы все вопросы решали. И хочется обратить внимание на вопросы не только строительства здания, но и на благоустройство территории предприятия. Придет летний период, и, я думаю, это увидят и оценят и клиенты автосалона, и новосибирцы, и гости нашего города – здесь же оживленная магистраль в аэропорт.

и.о. главы администрации Ленинского района Новосибирска Александр Гриб и гендиректор ГК «Автолига» Игорь Кошкин

Открытие автосалона «УАЗ Луна Авто»

В финале пресс-конференции Игорю Кошкину был задан вопрос: всё ли задуманное на старте проекта удалось воплотить в жизнь? И вот что он ответил:

– У нас еще очень много планов и проектов, которые мы здесь будем воплощать, но всё, что мы планировали в этом году, мы выполнили.

После пресс-конференции экскурсию по сервисной зоне дилерского центра «УАЗ Луна Авто» провел технический директор ГК «Автолига» Алексей Королихин. А в качестве своеобразной вишенки на торте гостям церемонии открытия было предложено принять участие в тест-драйве внедорожников УАЗ «Патриот», совмещенном с увлекательным квестом. Гости разбивались на команды и отправлялись на специально подготовленную трассу, расположенную сразу за стенами автосалона.

Открытие автосалона «УАЗ Луна Авто»

Все подробности – в записи программы.

Итак, большому кораблю – большое плавание. Новый дилерский центр «УАЗ Луна Авто» готов к приему клиентов. Добро пожаловать на Станционную, 98/2!

Открытие автосалона «УАЗ Луна Авто»