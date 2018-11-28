«Мы имеем право взять все, что хотим!»: в Новосибирске Дом культуры купил iPhone Х

В Новосибирске ДК имени Октябрьской революции приобрел iPhone последней модели в цвете «серебро», память - самая большая из возможных - 256 гигабайтов. Счет на оплату 89 900 рублей был выставлен поставщиком телефонов - ООО «ТСД» и подписан директором ДК - Надеждой Лобановой. «Яблочная» покупка, мягко говоря, удивляет. Читатели шлют в редакцию «КП» фотографии, как возле ДК лежит нечищенная гора снега, а в туалете облупилась плитка... Старейший дом культуры, который входит в список мировых шедевров авангардной архитектуры и является памятником истории регионального значения, явно нуждается в ремонте, дворнике, но уж точно не в новеньком айфоне.

"К оплате" - подписала документ на покупку модного телефона директор ДК.

Директор Надежда Лобанова на звонок «Комсомолки» ответила спешно:

- Я думаю, что мы вам никаких комментариев давать не будем! - сказала она, добавив, что у нее на втором проводе юрист.

А вот дворник ДК точно бы не помешал.

В общем, объяснять, зачем Дому культуры iPhone последней модели Лобанова отказалась. Зато с удовольствием рассказала о своих заслугах, как директора.

- ДК Октябрьской революции зарабатывает деньги, - сказала Надежда Лобанова. - Это бывает четыре миллиона, четыре с половиной миллиона в год, на заработанные деньги мы имеем право взять все, что хотим! Вот за последние 20 лет мы три раза приобретали автомобильный транспорт. Сами, на наши средства. И впереди у нас тоже будет такая покупка, поскольку у нас государство не выделяет деньги на транспорт, а нам надо. Следующая покупка у нас будет - автомобиль. Это заработанные деньги. И коллектив в праве, и директор в праве распределять их так, как считает нужным, мы в бюджете эти деньги не берем. Мы зарабатываем эти деньги, у нас есть перевыполнение плана, при этом директор не берет себе 3% на премиальный фонд.

Туалет Дома культуры нуждается в ремонте.

Учредителем ДК является Министерство культуры Новосибирской области. Может быть там обратят внимание на странные покупки своих подчиненных.

КСТАТИ

Самые громкие скандалы, связанные с покупкой техники чиновниками

2012 год. Чиновники из Куйбышевского района подыскали для себя две модные иномарки: люксовый минивэн Toyota Alphard и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Каждый автомобиль – по два с половиной миллиона рублей. Когда поднялась шумиха, чиновники стали объясняться. Мол, их посещают первые лица области, не возить же их на дешёвых машинах. Однако губернатор, а тогда это был Василий Юрченко, сказал, что в командировках предпочитает ездить на ГАЗели и запретил закупку.

2015 год. Областное Правительство объявило конкурс: 3 миллиона рублей на проведение банкетов в аппарате губернатора. В перечне блюд значились, например, волованы с лососевой икрой, каре ягненка, апельсиновый твиль, кубики из языка с каперсами, трюфели в кедровых орехах, а также виски в ассортименте, со сроком выдержки не менее 18 лет и много ещё всего вкусного. Когда в прессе поднялась шумиха Владимир Городецкий, именно он тогда возглавлял область, отменил закупку.

2016 год. Ордынская администрация купила телевизор за 206 тысяч рублей. Диагональ 165 сантиметров, разрешение – Ultra HD, подключение к Wi-Fi. Когда радиостанция «Комсомольская правда» дозвонилась до районного главы Владимира Колясников, он казал, что закупают и другую технику. Но объяснил, зачем она понадобилась.