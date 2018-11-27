Как помочь современным детям стать патриотами?

Тема конференции звучала предельно конкретно: «Современный подходы в деятельности организаторов патриотического воспитания в патриотических клубах, образовательных организациях и общественных объединениях на территории Новосибирской области». Ее организовал Центр патриотического воспитания Новосибирской области.

Чтобы обсудить, как взаимодействовать с детьми, как помочь им стать по-настоящему любящими свою страну, собрались более 150 человек, для каждого из которых патриотизм – не пустое слово. Главными экспертами-докладчиками конференции стали Святослав Омельченко (ветеран группы специального назначения КГБ СССР «Вымпел», создатель военно-патриотического центра «Вымпел) и Наталья Яковлева, доцент кафедры педагогики и управления образования КГПУ им. Астафьева, член штаба Красноярского отделения движения «Юнармия». Наталья Яковлева выступила с лекцией на тему «Технологии разработки программы деятельности военно-патриотического клуба».

- Футурологи предсказывают, грядет время, когда источником информации будут не гаджеты, а любая поверхность - горизонтальная, вертикальная, - отметила гостья из Красноярска. – Подойдет ребенок к стенке и получит все, что ему нужно. И фильтры на неё уже не поставишь. Так что с этим остается только смириться. Работать нужно в другом направлении – формировать у ребенка российскую гражданскую идентичность.

И здесь участники были единодушны в одном: значимую роль в этом формировании играют детские общественные и патриотические объединения. Именно в них ученики находят поддержку, друзей, формируют положительный опыт и получают дополнительное образование.

Новосибирской области в этом плане повезло: в нашем регионе есть немало общественных объединений и патриотических клубов. Их руководители стали главными участниками конференции: они на своих секциях делились опытом и обсуждали различные подходы к организации своей деятельности.

К слову, Святослав Омельченко на специальной секции поделился секретами взаимодействия общественных и государственных структур в вопросах патриотического воспитания и презентовал программу военно-патриотического центра «Вымпел». Так что у всех участников конференции была замечательная возможность узнать об опыте работы одной из самых успешных патриотических организаций.

Со своими воспитанниками они проводят встречи с ветеранами Великой Отечественной и локальных войн, говорят о памятных датах в истории России, о героических подвигах земляков. А ещё проводят множество спортивных мероприятий, в которых проверяется не только физическая подготовка, но и боевой дух, а также умение работать в команде.

И это поможет каждому ребенку понять, что он может по-настоящему гордиться своими дедами, и почему важно помнить их подвиги. А значит, важная цель в работе патриотических клубов будет достигнута.