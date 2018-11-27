Правда о боях в Грозном в марте 1996 года: «Пожалели два танка, а погибли больше 30 человек»

Антон Николаев – ветеран СОБРа, дважды был в командировке в Чечне – в 1994 и 1996 годах. Поэтому о том, что там происходило, знает не понаслышке.

Как и его сослуживцы, чудом выжившие под обстрелом боевиков. Книга - рассказ от первого лица, без лака, о том, что происходило в то время на отдельной территории России.

- Столько лжи оказалось вокруг Чечни, противно было слушать. Появились какие-то липовые герои, которых и близко на поле боя не было. И когда мы собрались с сослуживцами, говорили, через что пришлось пройти, я им сказал: «Давайте напишем книгу с настоящими воспоминаниями!, - объясняет Антон. – Все согласились, а через неделю я начал обзванивать всех и договариваться, чтобы записать с ними интервью.»

Так и началась работа над книгой «В Грозном идет дождь», которая шла почти год: чтобы по крупицам собрать воспоминания настоящих героев о войне, Антону Николаеву и журналисту Марине Пентюховой пришлось проехать от Горного Алтая до Донецка, где сейчас живут сослуживцы Николаева.

«НЕ ДОЖДАЛИСЬ ПОМОЩИ»

- Тяжелее всего было слушать рассказы о том, что в Грозном было в марте 1996 года. Город фактически бросили на растерзание боевикам. СОБРовцы, которые там находились, просили всего лишь два танка, чтобы отбиться от боевиков. В ответ на просьбы - молчание...

- Что было дальше?

- СОБРовцы показали характер: отбивались до последнего. Погибли больше 30 человек, в том числе и местные мирные люди, которые пытались помочь нашим солдатам…

- Когда танки в итоге пришли?

- Через два дня, несколько десятков их пригнали. Но было уже поздно, погибших не вернешь…

«БАТЮШКА СПАС ОТ СМЕРТИ»

- Вы сказали, что местные помогали солдатам?

- Да. Например, был один батюшка, который служил в местной церкви. Во время обстрела он помог СОБРовцам: сказал им укрыться в своей церкви. А потом подошел к ним и попросил дать автомат. Солдаты спросили: «А по вере можно?». Он на это взял автомат и вместе с ними отстреливаться стал…

- Вам удалось встретиться с ним?

- Да, сейчас он живет в Донецке. Когда мы пришли, объяснили, что готовим книгу, то он весь побледнел, руки затряслись. А потом начал с нами говорить…

В этот момент сам Антон с трудом сдерживает эмоции: видно, что каждое слово дается с трудом. И тогда он обратился уже к подросткам, которые пришли на презентацию книги в «Аэрокосмический лицей имени Ю.В. Кондратюка».

- А что нам сделать, чтобы этого больше не произошло? - робко, наивно, без наигранных ноток в голосе задала вопрос автору учащаяся лицея. И автор честно ответил:

- Если мне своей книгой удалось хоть до кого-то достучаться, и вы задали мне такой вопрос, значит, я свою работу проделал не зря, - спокойно, без пафоса ответил Антон.

Вот такие они будни наших патриотов. Детей и взрослых.