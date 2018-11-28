И праздник отметить, и школу отремонтировать

НОВЫЙ ЗАЛ

В последнее воскресенье ноября мы привыкли отмечать День матери. В этот день самые близкие люди приносят поздравления, шлют SMS, дарят цветы. В новосибирской школе № 160 решили подойти к празднику со всей ответственностью и устроили для мам и бабушек полноценный концерт. В зрительном зале нет свободных мест - мамы нашли время, кто-то отпросился с работы, чтобы посмотреть на детей. Школьные коллективы показали яркие танцевальные и вокальные номера. Глубоко всех поразило исполнение Татьяной Назаровой песни «Мама, мама, ты моя стена каменная».

Поздравить мам и бабушек пришел депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Червов, он отметил, что праздник День матери поддерживается государством, которое в свою очередь заботится о материнстве и детстве. Он наградил самых активных мам благодарственными письмами и подарками.

- Поддержка материнства и детства на нашем округе является системной, - отметил Дмитрий Валерьевич. - Мы постоянно работаем со школами, детскими садами в части обеспечения материально-технической базой. Это и освещение, и асфальтирование, и ограждение, и подготовка к зимнему сезону, и благоустройство - в общем, все, что касается технической части и безопасности и развития детей. Мы с удовольствием откликаемся и принимаем участие в праздниках и различных мероприятиях - так мы подчеркиваем роль матери в жизни общества. Подобные праздники необходимы нам, детям, городу.

Дмитрий Валерьевич пожелал мамам и бабушкам здоровья, успехов, творческого развития вместе с детьми.

Мы обратили более пристальное внимание на школу № 160 - по депутатским наказам здесь был проведен ремонт в актовом зале. Ранее на этих же площадях размещалась и столовая, а теперь все приведено в соответствие с нормативами.

- Благодаря этому школа стала настоящим центром культурной жизни. Сейчас работаем над ремонтом спортивного зала, - рассказывает Дмитрий Червов.

Также в этом году были выделены личные средства депутата на ремонт пола в кабинетах начальной школы и на монтаж пандуса на крыльце школы.

МАМЫ БЕРУТ БЕЗОПАСНОСТЬ В СВОИ РУКИ

Школа № 160 по праву может гордиться родителями своих детей. Многие мамы ведут активную организационную жизнь. Алла Ламшакова в День матери получила из рук депутата благодарственное письмо. Отметили сибирячку неспроста - двое детей Аллы учатся в этой школе, а сама она в одном из классов является председателем родительского комитета.

- В нашей школе учителя поддерживают и развивают тему профилактики детского травматизма. Я активно подключилась к работе, - говорит Алла. - Мне приходилось готовить команду ребят к участию в соревнованиях по оказанию первой помощи при ДТП. Благодаря гранту в прошлом году мы установили на территории школы дорожные знаки, светофоры, приобрели три веломобиля и превратили площадку в настоящий небольшой автогородок.

Благодаря стараниям Аллы в школе проводили уроки безопасности представители Муниципальной аварийно-спасательной службы.

Так что в песне неспроста поется о маме как о каменной стене.