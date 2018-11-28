«Сказали - сделаем. Обязательства, которые мы на себя берем, всегда выполняем»

Строительный рынок Новосибирска штормит - одно за другим появляются сообщения об обманутых дольщиках, об их протестах и просьбах. В такой непростой ситуации очень сложно принять решение о покупке квартиры. Как не ошибиться? Кому можно доверять? Мы задали эти вопросы Александру Свежинцеву, руководителю направления по работе с партнерами ГК «Союз» в Новосибирске, который рассказал о том, как компания работает в новых условиях.

Александр Свежинцев, руководитель направления по работе с партнерами ГК «Союз» в Новосибирске.

- Расскажите немного о компании. Как долго вы работаете на строительном рынке Новосибирска?

- Наши корни - в Барнауле. Компания была основана на базе Барнаульского комбината железобетонных изделий в 1942 году. И сегодня, безусловно, мы являемся одними из лидеров строительства в этом городе. Наша компания - большая. И отчасти именно поэтому на нас стали давить границы Барнаула - и мы пришли в Новосибирск. Начали со строительства своего комбината железобетонных изделий в 2015 году и тогда же приступили к реализации первого жилого комплекса Акварельный. Далее начали возводить жилой дом на улице Одоевского, жилой дом Олимпийский. И сегодня можем сказать, что все эти проекты с успехом реализованы. На стадии завершения сейчас ЖК На Герцена.

Планировки и технология строительства ГК «Союз» уникальны.

- Что изменилось в компании за то время, что вы работаете на новосибирском рынке?

- С каждым комплексом у нас происходят изменения в лучшую сторону с точки зрения и планировочных решений, и архитектурных моментов. Мы первыми в Новосибирске начали реализовывать в панельном домостроении угловые окна в отдельно взятых планировках, а также окна в санузлах. Все привыкли воспринимать панельные дома как в 80 - 90-х годах прошлого века. Люди были ограничены определенными планировками, и все понимали, что панельный дом - значит, маленькая кухня… Сегодня в Новосибирске мы кардинально меняем отношение к панельному домостроению в целом. Наши планировки уникальны, и наша технология строительства уникальна. Это не простые панели, к которым все привыкли, а совершенно новые изделия и новые технологии.

Панельные дома ГК «Союз» - с вентилируемым фасадом.

- Чем же отличается ваша технология от других предложений на рынке?

- Наши панельные дома - с вентилируемым фасадом. В панелях по старой технологии утеплитель закладывался обычно внутри, между двумя слоями железобетона. У нас новая технология: полнотелая панель, затем двухслойный утеплитель, который закрывается красивыми и долговечными фасадными материалами. Когда утеплитель в середине, со временем появляются «мостики холода», в этом случае решать вопрос достаточно сложно. Панель вынуть из дома невозможно. В нашем случае, если, чисто теоретически, что-то начнет промерзать, мы сможем быстро найти причину и устранить ее. Наша технология позволяет легко обслуживать дома в течение долгих лет, а для жителей это гарантия комфорта и спокойствия.

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- Впечатляет. Как можно приобрести у вас квартиру?

- К каждому клиенту мы относимся индивидуально. Способы приобретения - все из возможных. И наличный расчет, и рассрочка от застройщика, и ипотека. Рассматриваем мы и военную ипотеку, и материнский капитал. Мы работаем с крупнейшими банками и даже начали входить в определенную группу застройщиков. Банки стали нас аккредитовывать с момента получения разрешения на строительство, не дожидаясь постройки даже 20% комплекса. Это становится возможным только при полном доверии к компании и является еще одним показателем нашей надежности. Это довольно хорошая гарантия со стороны наших партнеров.

С каждым комплексом у ГК «Союз» происходят изменения в лучшую сторону с точки зрения и планировочных решений, и архитектурных моментов.

- Как повлияло на вас изменение закона о долевом строительстве? Вы уже начали работать по новым правилам?

- Конечно, мы уже внедрили в работу все изменения. Что произошло в 2018 году? Начали действовать новые правила насчет уставного капитала компании, которая имеет право вести долевое строительство. Если год назад строительством могло заниматься юрлицо с уставным капиталом 10 тысяч рублей, то сегодня объем средств должен соответствовать площади строительства. Если речь идет о строительстве 25 тысяч квадратных метров - в уставном капитале должны быть десятки миллионов рублей. И это тоже дает гарантии участникам строительства. В ближайший год мы также внедрим эскроу-счета. Они будут открыты в банках. На них будут перечисляться деньги по договорам долевого участия. Наша компания, как застройщик, сможет взять эти средства только после подписания последнего акта приема-передачи квартиры по нашему объекту строительства. И только так. Безусловно, это финансовая нагрузка на компанию. Но мы к ней полностью готовы. У нас также появился спецсчет, с которого мы ведем взаиморасчеты с подрядчиками и партнерами.

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- Как вы относитесь к более жестким правилам работы?

- Мы ко всему относимся позитивно, ко всему готовы, и сегодня ГК «Союз» твердо стоит на ногах. Будем соответствовать новым реалиям и подстраиваться под изменения в законодательстве. А их суть проста и понятна: люди должны чувствовать безопасность и покупать комфортные квартиры только у надежных застройщиков. В этом наши цели полностью совпадают. Все, что мы делаем, - только на благо людей.

- С приходом в Новосибирск вы стали заниматься и социальными проблемами города?

- Да, наша компания стала активно участвовать в жизни Новосибирска. У нас успешно закрыт проект помощи обманутым дольщикам по адресу: улица Б. Богаткова, 164/5. Сейчас идут переговоры насчет проекта по адресу: улица Связистов, 13/2. Мы участвуем и в социальных программах, например, в реконструкции детской площадки «Кораблик» в Северо-Чемском жилмассиве.

Все, что я перечислил во время нашего разговора, говорит о том, что наша компания - надежный застройщик с огромным опытом и знаниями, который активно ведет свою деятельность. Мы доказываем не на словах, а на деле: те обязательства, которые на себя берем, - выполняем.

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СПРАВКА «КП»

ГК «Союз»

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