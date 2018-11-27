Первыми, кто в России испытал титановое сердце, оказались свиньи

Операционная, яркий свет, бригада хирургов, а на столе …свинья. В самом прямом смысле слова. Хирурги Национального медцентра имени академика Е. Н. Мешалкина с помощью мини-пига провели первые испытания прибора - металлического сердца.

Конечно, искусственным сердцем уже никого не удивишь. Такие аппараты (все они импортные) производят для людей, которым необходима пересадка, но по какой-то причине для них не могут найти донора. Искусственное сердце может проработать от года до 10 лет. И для кого-то это единственный шанс.

Сибирская разработка, которую испытали на свиньях, отличается от того, что есть на рынке. Российское сердце сделано из медицинского титана, но не в материале дело, а в его конструкции.

ОСТУДИТЕ СЕРДЦЕ

- В зарубежных аналогах искусственного сердца используются насосы поршневые или роторные, что и вызывает у пациентов побочные эффекты, - объяснил Василий Фомин, научный руководитель Института теоретической и прикладной механики СО РАН.

Проще говоря, клетки крови скапливается на их деталях, что приводит к тромбам. В механизме искусственного сердца made in Siberia - совершенно другого вида насос - дисковый. Конструкция аппарата не задерживает кровь во время перекачки на дисках, а значит, страшных побочек нет.

- С помощью дисков этот насос захватывает кровь и перекачивает ее. Это так называемый насос трения, - говорит Василий Фомин. - Наша разработка минимизирует осложнения, к которым приводят существующие аппараты.

Разработку будут продолжать тестировать как минимум еще три года. Фото: Национальный медцентр имени академика Е. Н. Мешалкина

- А после завершения всех экспериментов прибор практически полностью сможет заменить донорское сердце, - оптимистично добавляют в Национальном медцентре имени академика Е. Н. Мешалкина.

Правда, во время эксперимента медики столкнулись с проблемой. Несмотря на свои преимущества, сибирское сердце быстро и сильно нагревается - до 42 градусов - и может обжигать ткани, даже вызывать свертывание крови. Теперь ученым предстоит его охладить.

СЛЕДУЮЩИЕ НА ОЧЕРЕДИ - ТЕЛЯТА

Аппарат начали разрабатывать еще пять лет назад совместно с Институтом теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича. Ученым выделили грант - 1,5 миллиона рублей.

На мини-пигах провели уже два острых эксперимента - то есть ставили свиньям аппарат не более, чем на шесть часов, а затем просто отключали. Для более длительных исследований нужны вольеры для животных и другая аппаратура - это уже следующий этап.

В планах сделать подопытными даже телят. Так как физикам и кардиологам нужно посмотреть, как будет вести себя прибор при нагрузках, животным могут купить... беговые дорожки. Чего не сделаешь для эксперимента и чтобы сердце билось...