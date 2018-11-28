Установка приборов учета: права и обязанности сетевой организации и потребителя

Достаточно часто у потребителей возникают вопросы относительно порядка и места установки приборов учета, а также распределения прав и обязанностей между ними и сетевой организацией.

Следуя букве закона

В Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» (далее - ФЗ № 261) закреплено положение о том, что расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных об их количественном значении, определенных при помощи приборов учета. При этом порядок учета электроэнергии определен «Основными положениями о функционировании розничных рынков электроэнергии», утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. Таким образом, все энергопринимающие устройства (объекты потребления электроэнергии) должны быть оснащены приборами учета электроэнергии. Исключения из обязанности по оснащению объектов приборами учета касаются ветхих, аварийных объектов, объектов, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт (ч. 1 ст. 13 ФЗ № 261).

Следует отметить, что при установке прибора учета электроэнергии в соответствии с действующими нормами присутствие или согласие потребителя не обязательно.

Обязанность по установке приборов учета и его дальнейшей надлежащей эксплуатации возложена на потребителя. Если потребитель свою обязанность не исполнил, установку приборов учета производит электросетевая организация, к сетям которой непосредственно или опосредованно присоединен потребитель. Потребитель в таком случае должен возместить сетевой организации расходы на приобретение прибора учета и его установку.

Обязанность по обеспечению эксплуатации прибора учета, его сохранности и поддержанию работоспособного состояния, снятию и хранению его показаний возлагается на потребителя.

Контрольные приборы учета имеют более высокую точность измерений, оснащены интерфейсами, позволяющими использовать такой счетчик в информационной автоматизированной сети (АИИС КУЭ).

Споры на границе

Наиболее распространенным вопросом со стороны потребителей является определение места установки прибора учета. Действующее законодательство однозначно определяет его на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии. При отсутствии технической возможности установки счетчика в определенное законом место прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности.

При этом, если приборы учета расположены по обе стороны границы балансовой принадлежности, в качестве расчетного прибора учета принимается прибор, максимально приближенный к границе балансовой принадлежности сторон, обладающий более высоким классом точности измерений, включенный в автоматизированную систему сбора и передачи показаний электроэнергии в изложенном порядке приоритетов.

После установки прибора учета следует процедура его допуска в эксплуатацию, обязанность по допуску установленного прибора учета в эксплуатацию возлагается на его собственника. В ходе допуска проверяется готовность прибора учета к использованию при осуществлении расчетов за электрическую энергию, а по итогам оформляется соответствующий акт. Данная процедура может проводиться по инициативе любого из следующих лиц: гарантирующего поставщика, сетевой организации или потребителя с приглашением уполномоченных представителей всех остальных лиц. Но в случаях, определенных законодателем, прибор учета может быть допущен и при отсутствии любого из уполномоченных лиц (кроме инициатора).

Обязанность по установке приборов учета и его дальнейшей надлежащей эксплуатации возложена на потребителя.

Точный расчет

Для обеспечения точности учета потребления электроэнергии действующим законодательством установлена обязанность электросетевой организации проводить проверки, в том числе инструментальные, всех измерительных комплексов коммерческого учета электроэнергии, не реже одного раза в год. Персонал акционерного общества «Региональные электрические сети» в рамках реализации долгосрочной комплексной программы мероприятий по работе с потерями электрической энергии проводит систематические рейды и проверки приборов учета потребителей на всей территории Новосибирской области.

Иногда в процессе проверки прибора учета, установленного у потребителя, возникают сомнения в достоверности полученных результатов или же потребители вообще препятствуют проведению проверки путем ограничения или запрета доступа работников АО «РЭС» к приборам учета. В таких случаях сетевая организация имеет право установить еще один прибор - контрольный, который может быть смонтирован как непосредственно на границе балансовой принадлежности электрических сетей, так и на собственных энергообъектах.

Как правило, АО «РЭС» в качестве контрольного устанавливает прибор учета, который по своим характеристикам превосходит имеющийся у потребителя счетчик. Контрольные приборы учета имеют более высокую точность измерений, оснащены интерфейсами, позволяющими использовать такой счетчик в информационной автоматизированной сети (АИИС КУЭ), ведут фиксацию событий (включение, отключение, вскрытие корпуса, установка тарифов, ежечасное потребление и пр.) и автоматически уведомляют об этом, что позволяет снизить вероятность повреждения (кражи) прибора учета или возникновения спорных ситуаций по режиму учета.

Следует отметить, что при установке прибора учета электроэнергии в соответствии с действующими нормами присутствие или согласие потребителя не обязательно.

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В ногу со временем

За последние годы техническая оснащенность учета электрической энергии стала значительно выше: практически 100% применяемых приборов учета являются электронными, высока доля интервальных интеллектуальных учетов, растет количество приборов учета, включенных в автоматизированную систему. Кроме того, появляются технические решения, которые позволяют устанавливать приборы учета на границе разграничения электрических сетей, где бы она ни была расположена. То, что еще буквально вчера было невозможно, сегодня является нашей реальностью.

АО «РЭС» активно внедряет автоматизированную информационно-измерительную систему контроля и учета потребления электрической энергии бытового потребителя (АИИС КУЭ БП), а также систему дистанционного сбора данных (ДСД) на базе интеллектуальных приборов учета электрической энергии.

Применение систем интеллектуального учета электроэнергии дает ряд дополнительных возможностей и несомненных выгод как сетевой организации, так и непосредственно потребителям в виде комфортного снятия и передачи показаний поставщику в автоматическом режиме, отсутствия необходимости обеспечения доступа сетевой организации и поставщику электрической энергии к месту установки прибора учета внутри помещений потребителя.

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За 9 месяцев 2018 года АО «РЭС» суммарно было установлено и допущено в эксплуатацию более 2300 современных интеллектуальных приборов учета, в том числе с целью определения их в качестве расчетных приборов учета с потребителями.

Но все же одним из ключевых преимуществ автоматизированных систем учета и соответствующих программных комплексов является возможность оперативно выявлять недобросовестных потребителей и исключать незаконное потребление электрической энергии. А это, в свою очередь, позволяет защитить интересы добросовестных потребителей, избежать возможных негативных последствий хищений электрической энергии (например, порчи бытовой техники, дорогостоящего оборудования из-за скачков напряжения или из-за пожара).

Таким образом, АО «РЭС», действуя в рамках законодательства, обеспечивает снижение коммерческих потерь и достоверное проведение расчетов за поставляемую электрическую энергию с помощью внедрения современных приборов учета и развития АИИС КУЭ.