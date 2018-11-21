День рождения не грустный праздник

ВСТРЕЧИ, ПРИНОСЯЩИЕ РАДОСТЬ

В Юго-Западном жилмассиве, на округе депутата Совета депутатов города Новосибирска Андрея Аникина, прошел традиционный праздник - День именинника. Раз в месяц местные организации ТОС приглашают активистов, чей день рождения приходится на ближайшее число, в приемную народного избранника на праздничное застолье. В большинстве своем это юбиляры, и не у каждого из них есть близкие люди, родственники, живущие поблизости, поэтому внимание особенно важно для них в этот день.

- Мы находим именинников с помощью ЖЭУ, старших по домам, посещаем их, записываем телефоны, а когда приходит время, приглашаем на праздник, - рассказывает председатель ТОС «Массив» Татьяна Шеремет. - Праздники у нас проходят весело: тут и чаепитие, и гармонь, и частушки, и подарки от Андрея Геннадьевича Аникина. Иногда гости даже в пляс пускаются.

Подобные встречи очень важны для людей в возрасте, общение и внимание - вот две главные составляющие хорошего настроения для пенсионеров. Им важно чувствовать, что их не забыли, что они кому-то нужны. Организаторы праздника - помощники депутата - рассказывают, что порой на таких общественных днях рождения случаются по-настоящему удивительные встречи. В прошлый раз во время чаепития разговорились две женщины, сидевшие за столом рядом друг с другом. Они начали рассказывать о себе и вдруг поняли, что родом из одной деревни, назвали фамилии - и все сошлось: дамы оказались родственницами! Пусть не самыми близкими, а только в четвертом колене, но здесь, в большом городе, так важно иметь родного человека. Новоявленные сестры познакомились, обменялись телефонами и сейчас продолжают общаться.

Главное для именинников - это внимание и общение.

РАСТРОГАНЫ ДО СЛЕЗ

Депутат Андрей Аникин присутствует на каждом таком празднике. Он всегда лично приносит свои поздравления:

- Поздравляю всех с днем рождения. Счастья вам и здоровья. Говорю спасибо за то, что восстанавливали нашу страну в тяжелые послевоенные годы, именно благодаря вам наш город продолжал развиваться. Желаю, чтобы ваши дети и внуки всегда радовали вас достижениями и никогда не огорчали.

Казалось бы, простые слова, но для многих гостей они оказываются по-настоящему важными. Некоторые пенсионеры слушают их со слезами на глазах.

Андрей Геннадьевич обращает внимание, что ежемесячные поздравления в его приемной проводятся при большой поддержке организаций ТОС, активистами которых являются не только те, кто приглашал гостей сегодня на праздник, но и частично сами именинники - они участвуют в субботниках и различных праздниках: Дне соседей, Масленице, спортивных и творческих мероприятиях.

- Мы стараемся поддерживать разные форматы мероприятий, чтобы задействовать больше людей. Для нас важно, чтобы люди преклонного возраста, пенсионеры нашего округа не сидели дома, а двигались, делились опытом, становились активнее. Те, кому не хватает общения, очень легко могут восполнить пробел, примкнув к работе организаций ТОС, которые мы стараемся поддерживать, - говорит Андрей Аникин.

Поддерживают на округе, конечно, не только представителей старшего поколения, но и молодежь. Интересная традиция сложилась сразу в пяти школах Юго-Западного жилмассива, где по инициативе депутата уже около четырех лет вручают именные стипендии активным ребятам, которые показали себя и в учебе, и в спорте, и в творческой жизни. На округе проявляют заботу обо всех, кто нуждается в поддержке.