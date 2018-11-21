В Новосибирском медуниверситете проходит международный семинар-тренинг по паллиативной помощи

Магистр физиотерапии Жешувского университета (Польша) и профессор Йенского университета прикладных наук (Германия) проведут мастер-классы по различным техникам перемещения малоподвижных пациентов.

Ряд тренингов организуют сотрудники Новосибирского медуниверситета, работники Кемеровского областного хосписа и других паллиативных служб региона. Отдельный мастер-класс проведут клинические психологи по аспектам общения с тяжелобольными пациентами и их родственниками, а также по профилактике синдрома эмоционального выгорания медицинских работников.

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- Основная задача, которую мы перед собой ставим, - познакомить наших студентов и специалистов среднего медицинского звена больниц города Новосибирска с передовыми мировыми техниками работы с лежачими больными. Мы считаем, что для нашей страны это очень актуально. Благодаря достижениям современной медицины мы способны существенно продлить продолжительность жизни пациентов, страдающих от неизлечимых болезней. Такие пациенты нуждаются в паллиативной помощи, и чем грамотнее будет организован уход, тем лучше будет качество жизни больных и тем проще работать медперсоналу, - поясняет руководитель Центра повышения квалификации и профессиональной подготовки специалистов здравоохранения НГМУ Константин Макаров.

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В прошлом году в медуниверситете прошел аналогичный мастер-класс совместно со студентами и преподавателями из немецкого университета. Зарубежные партнеры продемонстрировали простые и доступные техники работы с лежачими больными, не требующие физических усилий со стороны медперсонала.

Семинар-тренинг проходит с 21 по 23 ноября в морфологическом корпусе НГМУ по адресу: ул. Залесского, 6.