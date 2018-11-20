В День народного единства работали: креативных сибиряков наградили за лучшее оформление к празднику

На календаре - середина ноября, а это значит, что пора подводить итоги и награждать тех, кто своим трудом заслужил самое высокое признание. 15 ноября во Дворце культуры железнодорожников наградили победителей двух соревнований - областного конкурса на лучшую работу по патриотическому воспитанию и смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление, посвященное Дню народного единства.

- В этом году откликнулись и поучаствовали в этих конкурсах более 100 конкурсантов, в том числе и представители ветеранских организаций, - рассказала Алла Данилевская, директор Центра патриотического воспитания Новосибирской области. - Впервые была введена номинация «Лучшая программа (проект), реализуемая в области гражданско-патриотического воспитания общественной организацией Новосибирской области».

В этой номинации лучшим признали Сергея Алексеенко, председателя военно-спортивного патриотического клуба «Гвардия» поселка Кирза Ордынского района. А вот в номинации «Лучшая программа (проект), реализуемая в области гражданско-патриотического воспитания в образовательной организации Новосибирской области» лучшими стали супруги Елена и Александр Фарафоновы, которые трудятся в Доме творчества «Октябрьский» города Новосибирска.

- В Доме творчества наша организация базируется 12 лет, а существует еще дольше. Мой супруг, считай, своими руками собрал из металлолома тренажер для ребятишек, чтобы они заниматься могли, - рассказывает Елена Фарафонова. - И знаете, сейчас уже сарафанное радио работает: кто-то когда у нас занимался, рассказал друзьям, и те тоже приходят к нам.

И мы, конечно, им всегда рады!

А в смотре-конкурсе на лучшее праздничное оформление, посвященное Дню народного единства, безоговорочным победителем стал ТОС «Возрождение» районного поселка Чаны.

Вот такое оформление к празднику впечатлило жюри. Предоставлено Центром патриотического воспитания Новосибирской области.

- Мы хотели, чтобы у нас было не только яркое, но и познавательное оформление. Поэтому подготовили красивые плакаты, в которых рассказали об истории праздника. Не ожидали, конечно, что победим, но очень приятно. И хочу сказать спасибо всем, кто участвовал в этом проекте, - поблагодарила Наталья Щербакова, председатель ТОС «Возрождение».

«Комсомолка» поздравляет победителей и желает всем участникам удачи в следующем году!

Наталья Щербакова, председатель ТОС «Возрождение» (справа), придумала самую интересную идею для украшения к 4 Ноября.Фото: Андрей КОПАЛОВ

КОНКРЕТНО

Кто победил?

Номинация «Лучшая авторская методическая разработка в области гражданско-патриотического воспитания»

I место - Светлана Михайловна Волощук (Дом детства и юношества Болотнинского района)

II место - Ирина Сергеевна Готра (Дом детского творчества Черепановского района)

III место - авторский коллектив средней общеобразовательной школы № 3 города Искитима (Елена Леонидовна Болдырева, Светлана Владимировна Кононова)

Номинация «Лучшая программа (проект), реализуемая в области гражданско-патриотического воспитания в образовательной организации Новосибирской области»

I место - Александр Валерьевич и Елена Николаевна Фарафоновы (Дом творчества «Октябрьский» города Новосибирска)

II место - Надежда Алексеевна Мигель (Дом детства и юношества Болотнинского района)

III место - Елена Васильевна Борисова (детский сад № 7 «Радуга» Барабинского района)

Номинация «Лучшая программа (проект), реализуемая в области гражданско-патриотического воспитания общественной организацией Новосибирской области»

I место - Сергей Анатольевич Алексеенко (военно-спортивный патриотический клуб «Гвардия» поселка Кирза Ордынского района)

II место - Александра Александровна Афанасьева (районная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Колыванского района)

III место - авторский коллектив Дома детского творчества «Мастер» Новосибирского района

Номинация «Лучшая программа (проект), реализуемая в области гражданско-патриотического воспитания в муниципальном районе/городском округе Новосибирской области»

I место - Светлана Михайловна Волощук (Дом детства и юношества Болотнинского района)

II место - Ирина Сергеевна Готра (Дом детского творчества Черепановского района)

III место - Наталья Васильевна Канахина (Купинский районный молодежный центр)