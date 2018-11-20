2018-11-20T16:50:50+03:00
Общество

Они не промажут: в Новосибирске выбрали самых метких подростков-патриотов

В столице Сибири прошли соревнования по огневому многоборью
Татьяна СОЛОВОВА
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За команду «Фиорд» выступали самые маленькие стрелки.За команду «Фиорд» выступали самые маленькие стрелки.Фото: Татьяна СОЛОВОВА
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Областные соревнования по огневому многоборью памяти Героя Советского Союза Леонида Пономаренко - одно из главных событий ноября для воспитанников военно-патриотических клубов. Стрельба - важная составляющая в их подготовке, так что проверить свою меткость вместе с товарищами - это возможность не только потренироваться лишний раз, но и встретиться с друзьями из других клубов.

Турнир проходил на базе Центра дополнительной подготовки «Алые паруса». Перед началом соревнований там собрались более 15 команд. Все были вооружены: в специальных чехлах у подростков - пневматические винтовки.

- Участвовали в соревнованиях команды из школ, гимназий, лицеев, колледжей и военно-патриотических клубов. Возраст стрелков был ограничен: участвовали только дети в возрасте от 9 до 17 лет. Причем команда состояла не более чем из 6 человек, - рассказал Максим Безбородов, специалист Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

Стрельба из винтовки - один из этапов конкурса. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Стрельба из винтовки - один из этапов конкурса.Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Школьникам предстояло проверить свои силы в двух видах состязаний: стрельба из спортивного пистолета и из винтовки. Так что подготовка у детей была основательная.

- Готовил команду наш тренер. Дети каждый день стреляли, собирали-разбирали автомат, - рассказал Денис Прядухин, представитель клуба «Прометей» новосибирской школы № 11. - Для детей прийти на соревнования, проявить себя - это интересно. А большая конкуренция - это стимул: побеждают те, кто готовится, просто так на подобные соревнования не приедешь. И спасибо большое родителям, которые нас поддержали.

Кстати, самыми маленькими участниками стали 9-летние воспитанники клуба юных моряков «Фиорд».

- Мы преподаем не только морские, но и военно-патриотические дисциплины, поэтому дети участвуют в разных соревнованиях, - говорит Лариса Кирьянова, педагог клуба юных моряков «Фиорд». - Стреляют они очень хорошо!

А сами ребята с удовольствием разглядывали мишени и винтовки с пульками, которых в коробочках было ровно по 23, и готовились к стрельбе.

- Я пришла в клуб заниматься со второго класса. Мой папа и другие родственники были военными, так что для нашей семьи это традиция, - поделилась пятиклассница Ксюша из школы № 16 города Новосибирска.

- Как думаешь, кто более меткие - мальчишки или девчонки?

- В разных школах по-разному: где-то мальчишки лучше стреляют, где-то девочки. Но могу сказать, что мне совсем не страшно было учиться стрелять.

А школьники постарше просто были рады встретиться со своими друзьями.

- Я в клубе занимаюсь уже шесть лет, пришла сюда вместе с подружкой - нам стало интересно узнать что-то новое. Так тут и остались. И стреляем мы года четыре: по статистике, кстати, у нас девочки более активные, - считает десятиклассница Анна Будагян из военно-патриотического клуба «Орленок».

Кстати, самые успешные стрелки, проявившие себя на огневом рубеже, получили разряд. С чем мы ребят и поздравляем!

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