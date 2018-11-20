На Новосибирской ГЭС завершен второй этап по замене оборудования ОРУ-110 кВ

В отличие от масляных выключателей элегазовые модули имеют более длительный межремонтный период, компактны, надежны в эксплуатации, безопасны.

Выключатели являются основным электрическим оборудованием в схеме выдачи мощности ГЭС. Они служат для включения и отключения токовой нагрузки в нормальном и аварийном режимах. При эксплуатации выключатели подвержены механическим, динамическим нагрузкам, а также перепадам температур и воздействию атмосферных явлений, что становится причиной их износа.

В состав ОРУ-110 кВ Новосибирской ГЭС входит 20 выключателей. На сегодняшний день произведена замена 12 из них. Работы проводятся в рамках реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ*) «РусГидро».

- Мы завершили второй этап по замене оборудования ОРУ-110 кВ, предусмотренный на 2018 год. С вводом в работу современных элегазовых комплексов повысился уровень экологической безопасности, исчезла необходимость проведения регулярных отборов проб масла и его замены, существенно снизилась периодичность обслуживания и ремонта. Кроме этого, установленное оборудование имеет высокий механический и коммутационный ресурс, - комментирует Александр Горевой, заместитель главного инженера по технической части Новосибирской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро»).

НАША СПРАВКА

* ПКМ - Программа комплексной модернизации генерирующих объектов Группы «РусГидро» на период с 2012 по 2025 год. В рамках Программы планируется заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка «РусГидро». Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность - ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

Реализация Программы комплексной модернизации позволит увеличить установленную мощность электростанций компании на 779 МВт, планируемый прирост выработки составит 1375,6 млн кВт·ч в год. Замена устаревшего оборудования является важнейшим фактором повышения надежности и безопасности электростанций «РусГидро».