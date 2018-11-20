2018-11-20T10:42:48+03:00
Экономика

Новосибирцы первыми в России стали обладателями виртуальной кредитной карты

МТС, МТС-Банк и международная платежная система Mastercard запустили «МТС Кредит Онлайн»
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«МТС Кредит Онлайн» - первая в России виртуальная кредитная карта для безопасных покупок в интернете и розничных точках продаж при помощи смартфонов.«МТС Кредит Онлайн» - первая в России виртуальная кредитная карта для безопасных покупок в интернете и розничных точках продаж при помощи смартфонов.
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Для получения карты абоненту МТС не нужно посещать офис банка или заполнять онлайн-анкету – достаточно оформить виртуальную карту в мобильных приложениях или на сайте МТС.

Виртуальная кредитная карта «МТС Кредит Онлайн» платежной системы Mastercard будет предлагаться абонентам МТС, физическим лицам, которые при заключении договора об оказании услуг мобильной связи в салоне МТС выразили свое согласие и на получение дистанционных услуг МТС Банка. Карта «МТС Кредит Онлайн» будет доступна к оформлению при наличии персонального предложения с заранее одобренным кредитным лимитом от МТС Банка в мобильных приложениях «МТС Деньги», «Мой МТС» или на сайте сервиса «Кошелек МТС Деньги».

Онлайн-оформление и активация карты занимает не более двух минут – достаточно в приложениях или на сайте выбрать баннер и подтвердить свое согласие с условиями обслуживания вводом SMS-кода. Далее картой можно расплачиваться не только в интернет-магазинах, но и добавить её в приложения сервисов Apple Pay и Samsung Pay для покупок в точках продаж, оборудованных терминалами бесконтактной оплаты.

Карта без пластикового носителя проста в использовании: при любых операциях в пределах кредитного лимита её владелец уплачивает только фиксированную комиссию в размере 30 рублей в день независимо от размера задолженности по кредиту.

Теперь новые абоненты МТС, подключившие услуги связи, могут получить индивидуальное предложение с кредитной картой и принять его дистанционно без посещения офисов МТС и МТС Банка.

Для получения карты абоненту МТС не нужно посещать офис банка или заполнять онлайн-анкету – достаточно оформить виртуальную карту в мобильных приложениях или на сайте МТС.

Для получения карты абоненту МТС не нужно посещать офис банка или заполнять онлайн-анкету – достаточно оформить виртуальную карту в мобильных приложениях или на сайте МТС.

- Совместно с МТС мы в 2012 году фактически открыли в России историю бесконтактной технологии Mastercard в мобильных телефонах. Мы рады, что технологии и решения Mastercard позволяют реализовать возможность получения кредитных карт удаленно при помощи только мобильного телефона. Российский рынок является одним из самых восприимчивых к инновационным решениям, поэтому Mastercard совместно с партнерами делает все, чтобы финансовые услуги и платежные технологии были максимально доступны, приближая Россию к цифровому будущему, — прокомментировал Алексей Волков, директор по продажам и развитию продуктов Mastercard в России.

Дополнительные преимущества карты

МТС и МТС Банк, в частности, не взимают плату или комиссию за:

♦ выпуск карты, снятие наличных или пополнение карты с помощью смартфона в банкоматах любых банков с функцией NFC;

♦ пополнение карты и переводы в мобильном приложении «МТС Деньги» или в личном кабинете на сайте www.payment.mts.ru на любые карты российских банков, а также счет «Мой Кошелек»;

♦ пополнение с карты счета мобильных телефонов МТС в сервисе «Кошелек МТС Деньги» и приложении «Мой МТС».

Безопасность виртуальной карты

Карта выпускается с применением инновационной технологии токенизации Mastercard. При использовании кредитной карты «МТС Кредит Онлайн» ее номер не хранится ни на мобильном устройстве, ни у торгово-сервисных предприятий. Вместо реального номера создается уникальный токен – 16-значная комбинация цифр, привязанная к конкретному смартфону, который используется при оплате. Как для покупателей, так и для торговых точек каждая транзакция, совершенная с помощью токена карты Mastercard, защищена так же надежно и представляет те же гарантии и преимущества, как и любая транзакция Mastercard.

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